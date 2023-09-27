 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США введут безвизовый режим для Израиля

США включат Израиль в программу безвизового режима
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

США включат Израиль в программу безвизового режима, следует из заявления Госдепартамента США и Министерства внутренней безопасности.

«К 30 ноября 2023 года электронная система разрешений на въезд (ESTA) будет обновлена, чтобы позволить гражданам Израиля подавать заявки на поездку в США с туристическими или деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения визы США», — говорится в сообщении.

После обновлений все граждане США также смогут запросить у Израиля въезд в страну на срок до 90 дней для деловых поездок, туризма или транзита без получения визы, отмечается в том же заявлении.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что эта мера «расширит свободу передвижения для граждан США, в том числе тех, кто живет на палестинских территориях».

В марте текущего года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив уже выполнил «законодательные требования» и ему осталось совершить еще несколько действий, после чего Вашингтон сможет включить страну в список для безвизового въезда: таким образом, Израиль станет 41-й страной, на которую распространяется программа безвизового въезда в США.

В 2022 финансовом году доля отказов в выдаче американских виз израильтянам упала ниже 3% — это было одним из требований для включения Израиля в программу безвиза. Также Тель-Авив должен был принять некоторые законы и разработать системы обмена данными между государственными органами, чтобы США согласились отменить визы для туристических и деловых поездок продолжительностью менее 90 дней.

Читайте на РБК Pro
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Теги
безвизовый режим Израиль США визы
Материалы по теме
Россия и Китай возобновили безвизовый обмен туристами. Что важно знать
Бизнес
Россиянам разрешили безвизовый въезд в Мьянму на 30 дней
Общество
Индонезия отказалась возобновить безвизовый режим с Россией
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 17:04
Bloomberg узнал о расследовании Минюста США в отношении UBS из-за России Бизнес, 23:10
В Дагестане задержали участников перестрелки, в которой погиб полицейский Общество, 23:05
США введут безвизовый режим для Израиля Политика, 22:36
Посол России пригрозил уголовным делом и экстрадицией эсэсовца из Канады Политика, 22:25
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:22
В НБА состоялся крупнейший обмен межсезонья Спорт, 21:57
Насколько свободно армяне Нагорного Карабаха могут перебраться в Армению Политика, 21:55
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Набиуллина выступила против копирования опыта Китая в регулировании Экономика, 21:46
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
Умер первый президент футбольного ЦСКА Спорт, 21:39
Бежавшего в КНДР американского военного вернули США Политика, 21:24
Навальный заявил о переводе на год в единое помещение камерного типа Политика, 21:24
«Ротор» выбил бывшего чемпиона России из Кубка страны Спорт, 21:12
Трюдо извинился за чествование ветерана СС в парламенте Канады Политика, 21:12