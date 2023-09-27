США введут безвизовый режим для Израиля

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США включат Израиль в программу безвизового режима, следует из заявления Госдепартамента США и Министерства внутренней безопасности.

«К 30 ноября 2023 года электронная система разрешений на въезд (ESTA) будет обновлена, чтобы позволить гражданам Израиля подавать заявки на поездку в США с туристическими или деловыми целями на срок до 90 дней без предварительного получения визы США», — говорится в сообщении.

После обновлений все граждане США также смогут запросить у Израиля въезд в страну на срок до 90 дней для деловых поездок, туризма или транзита без получения визы, отмечается в том же заявлении.

Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что эта мера «расширит свободу передвижения для граждан США, в том числе тех, кто живет на палестинских территориях».

В марте текущего года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив уже выполнил «законодательные требования» и ему осталось совершить еще несколько действий, после чего Вашингтон сможет включить страну в список для безвизового въезда: таким образом, Израиль станет 41-й страной, на которую распространяется программа безвизового въезда в США.

В 2022 финансовом году доля отказов в выдаче американских виз израильтянам упала ниже 3% — это было одним из требований для включения Израиля в программу безвиза. Также Тель-Авив должен был принять некоторые законы и разработать системы обмена данными между государственными органами, чтобы США согласились отменить визы для туристических и деловых поездок продолжительностью менее 90 дней.