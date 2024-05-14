Володин после мерцания света в Думе заявил о «наследии Чубайса»

При обсуждении кандидатуры на пост министра энергетики в зале заседаний мигнуло освещение. Спикер палаты отреагировал шуткой

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Освещение замигало в зале заседаний Госдумы во время обсуждения кандидатуры министра энергетики России. Спикер Думы Вячеслав Володин призвал присутствующих не переживать и пошутил о произошедшем как о «наследии Чубайса».

В качестве будущего главы Минэнерго премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на обсуждение Думы губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (Дума позднее утвердила его кандидатуру). На словах полпреда правительства в Госдуме Александра Синенко о части 2 статьи 112 Конституции России, по которой глава кабмина представляет Госдуме кандидатуры на посты ряда федеральных министров, в зале чуть приглушилось освещение.

«Не переживайте, — призвал Володин. — Вот смотрите, чем отличается человек от техники, а тем более от искусственного интеллекта? Поглядите, в зале сколько депутатов. А здесь начинает мигать».

«Вот вам и наследие Чубайса. А кто его породил, Геннадий Андреевич?» — обратился Володин к председателю КПРФ Геннадию Зюганову.

Ранее на заседании Володин отреагировал на слова Михаила Мурашко — кандидата на пост министра здравоохранения — о пользе ИИ в медицине. Эта система должна помогать врачу, но не заменять его, уверен спикер Госдумы.