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Политика ,  
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Володин после мерцания света в Думе заявил о «наследии Чубайса»

Володин пошутил о наследии Чубайса из-за мигнувшего освещения в Госдуме
При обсуждении кандидатуры на пост министра энергетики в зале заседаний мигнуло освещение. Спикер палаты отреагировал шуткой

Володин после мерцания света в Думе заявил о «наследии Чубайса»
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Освещение замигало в зале заседаний Госдумы во время обсуждения кандидатуры министра энергетики России. Спикер Думы Вячеслав Володин призвал присутствующих не переживать и пошутил о произошедшем как о «наследии Чубайса».

В качестве будущего главы Минэнерго премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на обсуждение Думы губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева (Дума позднее утвердила его кандидатуру). На словах полпреда правительства в Госдуме Александра Синенко о части 2 статьи 112 Конституции России, по которой глава кабмина представляет Госдуме кандидатуры на посты ряда федеральных министров, в зале чуть приглушилось освещение.

«Не переживайте, — призвал Володин. — Вот смотрите, чем отличается человек от техники, а тем более от искусственного интеллекта? Поглядите, в зале сколько депутатов. А здесь начинает мигать».

«Вот вам и наследие Чубайса. А кто его породил, Геннадий Андреевич?» — обратился Володин к председателю КПРФ Геннадию Зюганову.

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Геннадий Зюганов

Ранее на заседании Володин отреагировал на слова Михаила Мурашко — кандидата на пост министра здравоохранения — о пользе ИИ в медицине. Эта система должна помогать врачу, но не заменять его, уверен спикер Госдумы.

Анатолий Чубайс в 1990-х годах возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России, затем был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год был главой Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС»). В 2008–2020 годах Чубайс возглавлял «Роснано». В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал из России.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что экс-чиновник «удрал» из страны и «зачем-то прячется» за границей. Президент связал его отъезд с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявили «финансовую дыру». Чубайс не стал комментировать эти слова. Этой весной он запустил в Тель-Авивском университете Центр российских исследований (CRS), целью которого назвал попытку заново понять новейшую историю России.

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Госдума Вячеслав Володин Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

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