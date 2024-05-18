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Политика ,  
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В Германии завели дело из-за запуска дрона с флагом России над Рейхстагом

Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии завели дело на украинца, который 9 мая запустил над зданием Рейхстага дрон с прикрепленными к нему георгиевскими лентами и флагом России. Об этом сообщает Tagesspiegel.

По данным издания, 41-летний украинец запустил дрон с площади Фридрих-Эберт-Платц около 11:40 по местному времени. На мужчину возбудили уголовное дело из-за нарушения закона об авиации.

Вокруг здания Рейхстага установлена бесполетная зона для дронов радиусом 5,6 км. В радиусе 1,85 км строго запрещены любые полеты. Дроны можно запускать там только после получения специального разрешения Федерального управления воздушного движения (BAF) .

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Политика
Фото:Carsten Koall / dpa / Global Look Press

В Берлине 9 мая вблизи мемориалов была запрещена демонстрация георгиевских лент, букв V и Z, военной формы, а также советской и российской символики, в том числе государственных флагов. Один из советских мемориалов находится примерно в 400 м от здания Рейхстага.

T-online пишет, что украинца, запустившего дрон с флагом, зовут Иван Т. Мужчина родился в Одессе, в Германию он приехал летом 2022 года. Издание уточняет, что за нарушение пункта 62 Закона о воздушном движении ему грозит до двух лет лишения свободы. По данным T-online, в мае 2023 года украинца привлекли к ответственности за повреждение имущества и поддержку российской военной операции на Украине.

Как пишет издание, украинец нарисовал букву Z на башне административного здания в Потсдаме и водрузил на нее российский флаг. Через несколько дней после этого он вырезал лицо женщины с плаката «Украинская мать» и написал «Украины не существует». В Мюнхене Иван Т. сфотографировал себя со спущенными штанами у могилы украинского националиста Степана Бандеры. На заседании в Потсдамском окружном суде в мае 2023 года украинец сказал, что «достиг предела» и ему «осталось только поднять флаг над Рейхстагом».

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Теги
Берлин Германия дроны беспилотники уголовное дело украинцы

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