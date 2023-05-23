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Главный соперник Трампа объявит об участии в выборах в разговоре с Маском

Губернатор Флориды Десантис 24 мая объявит об участии в выборах президента США в 2024 году
Губернатор Флориды Рон Десантис в среду объявит об участии в выборах президента США в ходе беседы с Илоном Маском. Десантиса называют главным соперником экс-президента Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев

Губернатор штата Флорида Рон Десантис планирует объявить о своем участии в президентских выборах в 2024 году в ходе беседы с американским бизнесменом Илоном Маском на платформе Twitter Spaces, сообщают CNN со ссылкой на представителя команды политика, а также Associated Press и NBC News со ссылкой на источники.

44-летнего Десантиса считают главным соперником экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за выдвижение от республиканцев. Трамп также называл его своим главным конкурентом.

CNN отмечает, что мероприятие будет модерировать бывший коллега Маска по Paypal Дэвид Сакс, который является сторонником ДеСантиса и спонсором его политической кампании. В 2021 году он внес чуть более $70 тыс. в политический комитет губернатора, отмечает телеканал.

Собеседники CNN в республиканской партии говорили, что Десантис подаст документы о выдвижении своей кандидатуры в Федеральную избирательную комиссию на этой неделе, а объявит об этом во Флориде.

Bloomberg писал, что Десантис готовится к выдвижению своей кандидатуры на пост президента США в феврале. С начала года губернатор Флориды провел несколько публичных мероприятий. Так, в январе он выступил перед полицейскими в Нью-Йорке, пригородах Филадельфии и Чикаго, а также организовал выездное мероприятие для доноров со всей страны во Флориде. В марте он начал турне по городам США в поддержку своей книги «Мужество быть свободным».

На Уолл-стрит сомневаются, что Десантис является «сильным» кандидатом, писала Politico со ссылкой на банкиров, адвокатов и политконсультантов. Газета отмечала, что губернатора критикуют из-за конфликта с Disney: в прошлом году компания выступила против поддержанного им закона, который запрещает обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальных школах Флориды.

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Политик обвинил Disney в навязывании woke-идеологии (ЛГБТ, феминизм и левая политика в целом). В конце февраля Десантис подписал законопроект, который дает ему контроль над самоуправляющимся округом Walt Disney World. Компания в ответ подала на губернатора в суд, обвинив в «кампании мести со стороны правительства».

Президентские выборы в США пройдут в 2024 году. Об участии в них заявили нынешний глава государства Джо Байден, экс-президент Дональд Трамп, а также объявили республиканцы экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
выборы президента США кандидат Рон Десантис Дональд Трамп Илон Маск
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