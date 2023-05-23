Гайдай назвал бредом сообщения от отказе Казахстана принять его послом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 86,55 (+0,05) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 80,17 (+0,23) Инвестиции, 16:43
Пентагон назвал профессиональным взаимодействие бомбардировщиков с Су-27 Политика, 22:14
Эксперты Третьяковки рекомендовали не вывозить «Троицу» из музея Общество, 22:06
Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине Политика, 21:45
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 21:40
Чешская Mero увеличит поставки по нефтепроводу TAL для замещения «Дружбы» Экономика, 21:37
РФС поддержал решение судьи назначить пенальти ЦСКА в игре со «Спартаком» Спорт, 21:31
В Photoshop появился понимающий текстовые команды искусственный интеллект Экономика инноваций, 21:28
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Курские власти назвали фейком письма о срочных командировках бюджетников Общество, 21:20
Гайдай назвал бредом сообщения от отказе Казахстана принять его послом Политика, 21:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Белгородский губернатор показал фото из сел после атаки диверсантов Политика, 21:08
Лукашенко рассказал о болезни и заявил, что умирать не собирается Политика, 21:03
Российский Су-27 перехватил два американских бомбардировщика над Балтикой Политика, 20:52
Иван Сафронов обжаловал приговор по делу о госизмене в Верховном суде Политика, 20:51
Политика ,  
0 

Гайдай назвал бредом сообщения от отказе Казахстана принять его послом

Экс-глава Луганской ОВА Гайдай: сообщения об отказе Астаны принять меня послом — это бред
Казахстан не давал официального ответа на предложение Киева назначить послом в этой стране экс-главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая, заявил сам Гайдай. Публикацию об этом он назвал заказной
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай (Фото: serhiy_hayday / Telegram)

Экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг сообщения о том, что Казахстан не согласился утвердить его кандидатуру на пост посла Украины в стране, сообщает «Суспільне».

О том, что Астана отвергла его кандидатуру, ранее сообщало «Зеркало недели» (Zn.ua). По словам собеседников издания, Казахстан «мягко, но жестко» дал понять, что на должности посла хочет видеть профессионального дипломата.

«Это полный бред. Дело в том, что никакого официального отказа нет», — сказал Гайдай, комментируя публикацию. По его словам, Астана пока не давала официального ответа на предложение Киева. «Если агреман (согласие принимающей стороны принять посла. — РБК) придет, значит, это согласование, если не придет, тогда это тема для обсуждений или для замены кандидата. Но пока никто кандидата заменять не планирует, и отказа нет», — подчеркнул Гайдай.

Публикацию «Зеркала недели» он назвал «заказной статьей». «Россияне подключают очень мощные административные рычаги для того, чтобы давить на казахов и чтобы они не приняли меня в качестве посла», — сказал Гайдай. Это, считает он, связано с тем, что он был главой областной администрации в Луганске, работал в Закарпатье, жил во Львове и Киеве. «То есть я человек, знающий фактическую информацию, и там на месте со мной будет трудно спорить россиянам и вводить свои нарративы», — предположил Гайдай.

МИД Казахстана от комментариев относительно процесса назначения нового посла отказался, сообщала «Украинская правда».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности главы Луганской областной администрации 15 марта 2023 года. Пост он занимал с 2019 года.

О том, что Гайдай может стать послом в Казахстане, ранее сообщали источники издания «Страна.ua». Как пишет Liga.net, у Гайдая образование в области финансов и кредита и публичного управления и администрирования. Ранее он занимал руководящие должности на частных предприятиях Киева, работал помощником депутата городского совета Алексея Резникова (сейчас — министр обороны страны), был депутатом Мукачевского районного совета в Закарпатской области.

Читайте на РБК Pro
«Можно и нужно торговаться»: как договориться с турецким партнером
Утренняя зарядка: 14 простых упражнений с видео
Проверяем контрагента перед заключением договора: 8 работающих методов
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов

Украина отозвала своего посла в Казахстане в октябре прошлого года. Занимавший этот пост Петр Врублевский летом 2022 года заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Видеозапись опубликовала в телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, такое мог говорить «только посол террористического режима».

В сентябре МИД Казахстана сообщил, что Врублевский извинился за свое высказывание. Ведомство отметило, что считает подобные заявления неприемлемыми. Месяц спустя министерство уведомило, что посол покинет республику.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Казахстан Луганская область посол Украины
Материалы по теме
Глава МИД Казахстана заявил об отсутствии угрозы со стороны России
Политика
Zn.ua узнало об отказе Астаны взять послом экс-главу Луганской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter