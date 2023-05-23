Гайдай назвал бредом сообщения от отказе Казахстана принять его послом

Казахстан не давал официального ответа на предложение Киева назначить послом в этой стране экс-главу Луганской областной администрации Сергея Гайдая, заявил сам Гайдай. Публикацию об этом он назвал заказной

Сергей Гайдай (Фото: serhiy_hayday / Telegram)

Экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай опроверг сообщения о том, что Казахстан не согласился утвердить его кандидатуру на пост посла Украины в стране, сообщает «Суспільне».

О том, что Астана отвергла его кандидатуру, ранее сообщало «Зеркало недели» (Zn.ua). По словам собеседников издания, Казахстан «мягко, но жестко» дал понять, что на должности посла хочет видеть профессионального дипломата.

«Это полный бред. Дело в том, что никакого официального отказа нет», — сказал Гайдай, комментируя публикацию. По его словам, Астана пока не давала официального ответа на предложение Киева. «Если агреман (согласие принимающей стороны принять посла. — РБК) придет, значит, это согласование, если не придет, тогда это тема для обсуждений или для замены кандидата. Но пока никто кандидата заменять не планирует, и отказа нет», — подчеркнул Гайдай.

Публикацию «Зеркала недели» он назвал «заказной статьей». «Россияне подключают очень мощные административные рычаги для того, чтобы давить на казахов и чтобы они не приняли меня в качестве посла», — сказал Гайдай. Это, считает он, связано с тем, что он был главой областной администрации в Луганске, работал в Закарпатье, жил во Львове и Киеве. «То есть я человек, знающий фактическую информацию, и там на месте со мной будет трудно спорить россиянам и вводить свои нарративы», — предположил Гайдай.

МИД Казахстана от комментариев относительно процесса назначения нового посла отказался, сообщала «Украинская правда».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности главы Луганской областной администрации 15 марта 2023 года. Пост он занимал с 2019 года.

О том, что Гайдай может стать послом в Казахстане, ранее сообщали источники издания «Страна.ua». Как пишет Liga.net, у Гайдая образование в области финансов и кредита и публичного управления и администрирования. Ранее он занимал руководящие должности на частных предприятиях Киева, работал помощником депутата городского совета Алексея Резникова (сейчас — министр обороны страны), был депутатом Мукачевского районного совета в Закарпатской области.