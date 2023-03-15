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Зеленский уволил глав трех областей
Зеленский уволил глав Луганской, Одесской, Хмельницкой областей
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.
Согласно указам уволены:
- Сергей Гайдай с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
- Максим Марченко с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
- Сергей Гамалий с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.
Материал дополняется.