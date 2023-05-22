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Zn.ua узнало об отказе Астаны взять послом экс-главу Луганской области

«Зеркало недели»: Казахстан отверг кандидатуру экс-главы Луганской области на пост посла
Киев выдвигал кандидатом на пост посла Украины Сергея Гайдая — бывшего главу Луганской обладминистрации. Астана отказала, заявив, что хочет видеть посланником профессионального дипломата, пишет «Зеркало недели»
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай (Фото: serhiy_hayday / Telegram)

Казахстан отверг кандидатуру экс-начальника Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая на пост посла Украины в стране, сообщает украинское издание «Зеркало недели» (Zn.ua) со ссылкой на источники.

Астана не выдала Гайдаю агреман — согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства. Как утверждают собеседники издания, казахская сторона «мягко, но жестко» дала понять, что на должности посла хочет видеть профессионального дипломата.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Гайдая с должности главы ОВА 15 марта этого года. О том, что он может стать послом в Казахстане, говорили источники издания «Страна.ua».

Как пишет Liga.net, Гайдай имеет образование в области финансов и кредита и публичного управления и администрирования. Он занимал руководящие должности на частных предприятиях Киева, работал помощником депутата городского совета Алексея Резникова (сейчас — министр обороны страны), был депутатом Мукачевского районного совета в Закарпатской области. Луганскую администрацию возглавил в 2019 году. Он был уволен с этой должности 15 марта.

Украина отозвала своего посла в Казахстане в октябре прошлого года. Занимавший этот пост Петр Врублевский летом 2022 года заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». Видеозапись опубликовала в телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, такое мог говорить «только посол террористического режима».

В сентябре МИД Казахстана заявил, что Врублевский извинился за свое высказывание. Ведомство отметило, что считает подобные заявления неприемлемыми. Месяц спустя министерство указало, что посол покинет республику.

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Временным поверенным в делах Украины в Казахстане сейчас является Сергей Павленко.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Казахстан посол Украины Луганская область
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