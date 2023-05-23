Билеты в музеи Италии подорожают на €1 из-за наводнения в регионе Эмилия-Романья

В Италии повысят цены на билеты в музеи из-за наводнения

Стоимость билетов в итальянские музеи поднимут на €1. Собранные таким образом средства направят на реконструкцию культурных памятников и учреждений, пострадавших в результате наводнения на севере страны

Фото: Filippo Alfero / Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea / Getty Images

Министерство культуры Италии распорядилось повысить цены на билеты в музеи на €1, сообщают ANSA и Il Sole 24 Ore. Средства от их продажи пойдут на восстановление культурных памятников в пострадавшем от наводнения регионе Эмилия-Романья, сообщила премьер-министр страны Джорджия Мелони.

Также Мелони объявила, что совет министров Италии одобрил пакет мер на €2 млрд для пострадавшего от стихийного бедствия региона. Декрет, который подписал Совет министров, предусматривает временный мораторий сроком до 31 августа на налоговые и социальные отчисления для пострадавших от наводнения компаний и домохозяйств.

Cотрудники компаний, пострадавших от наводнения, получат право на государственное пособие за вынужденный простой на срок до 90 дней, а индивидуальные предприниматели, которые лишились возможности вести бизнес, смогут претендовать на разовые выплаты в размере до €3 тыс. На эту цель предусмотрено €300 млн. Кроме того, в Италии действует закон о приостановке выплат по ипотеке и другим кредитам в случае стихийных бедствий, напомнила Мелони.

Причиной наводнения на севере Италии стали продолжительные ливни, из-за которых в середине мая почти все реки между Римини и Болоньей вышли из берегов. Без крова остались около 20 тыс. человек, не менее 14 человек погибли. Более 36 тыс. человек эвакуировали. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий удара стихии.

Ущерб от стихийного бедствия, разразившегося на севере Италии, достигает, по предварительным оценкам, €5–6 млрд, говорила 19 мая вице-губернатор региона Ирэне Приоло. По ее словам, точную сумму ущерба еще предстоит установить.