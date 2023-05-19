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Самое сильное за 100 лет наводнение в Италии. Фоторепортаж

Появились фотографии самого сильного за 100 лет наводнения в Италии

Север Италии столкнулся с самым сильным за последние 100 лет наводнением, жертвами которого по состоянию на 19 мая стали 14 человек. Тысячи жителей эвакуированы, почти все реки между Римини и Болоньей вышли из берегов
За несколько дней на севере Италии выпала шестимесячная норма осадков
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

За несколько дней на севере Италии выпала шестимесячная норма осадков

По предварительным оценкам, без крова остались около 20 тыс. человек; 23 реки вышли из берегов, что вызвало 280 оползней, охвативших 41 город
Фото: Claudia Greco / Reuters

По предварительным оценкам, без крова остались около 20 тыс. человек; 23 реки вышли из берегов, что вызвало 280 оползней, охвативших 41 город

Вооруженные силы Италии и береговая охрана присоединились к спасательным операциям. Для эвакуации были задействованы вертолеты и надувные лодки
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Вооруженные силы Италии и береговая охрана присоединились к спасательным операциям. Для эвакуации были задействованы вертолеты и надувные лодки

В некоторых районах уже начались восстановительные работы, однако более 20 тыс. человек остаются без света
Фото: Claudia Greco / Reuters

В некоторых районах уже начались восстановительные работы, однако более 20 тыс. человек остаются без света

По данным Coldiretti, крупнейшей сельскохозяйственной ассоциации Италии, вода затопила более 5 тыс. ферм
Фото: Max Cavallari / Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным Coldiretti, крупнейшей сельскохозяйственной ассоциации Италии, вода затопила более 5 тыс. ферм

Стефано Боначчини, глава наиболее пострадавшего региона Эмилия-Романья, сравнил разрушения с землетрясением, которое произошло в регионе в 2012 году: тогда погибли 28 человек. &laquo;Количественно ущерб будет меньше, но он составит несколько миллиардов евро&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Боначчини телеканалу Rai 3
Фото: Claudia Greco / Reuters

Стефано Боначчини, глава наиболее пострадавшего региона Эмилия-Романья, сравнил разрушения с землетрясением, которое произошло в регионе в 2012 году: тогда погибли 28 человек. «Количественно ущерб будет меньше, но он составит несколько миллиардов евро», — сказал Боначчини телеканалу Rai 3

Наводнение пришло в Эмилию-Романью и другие районы северной Италии сразу после засухи, которая держалась несколько недель
Фото: Alessandro Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Наводнение пришло в Эмилию-Романью и другие районы северной Италии сразу после засухи, которая держалась несколько недель

Эколог Паола Пино д&#39;Асторе в разговоре с Reuters назвала эту цепочку событий прямым следствием глобального изменения климата. &laquo;Изменение климата уже происходит, и мы переживаем его последствия. Это не какая-то отдаленная перспектива, это новая норма&raquo;,&nbsp;&mdash; сказала она
Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Эколог Паола Пино д'Асторе в разговоре с Reuters назвала эту цепочку событий прямым следствием глобального изменения климата. «Изменение климата уже происходит, и мы переживаем его последствия. Это не какая-то отдаленная перспектива, это новая норма», — сказала она

На фото&nbsp;&mdash; последствия наводнения в одном из наиболее известных курортных городов Италии, Римини
Фото: Giorgio Salvatori/ Keystone Press Agency / Global Look Press

На фото — последствия наводнения в одном из наиболее известных курортных городов Италии, Римини

В наибольшей степени наводнение затронуло именно города на Адриатическом побережье Италии
Фото: Emanuele Valeri / Keystone Press Agency / Global Look Press

В наибольшей степени наводнение затронуло именно города на Адриатическом побережье Италии

Сейчас уровень воды продолжает подниматься в реках провинции Модена. При превышении критического уровня воды там тоже может быть объявлена эвакуация, сообщают власти
Фото: Gianluca Ricci / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сейчас уровень воды продолжает подниматься в реках провинции Модена. При превышении критического уровня воды там тоже может быть объявлена эвакуация, сообщают власти

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 19 мая, что его страна готова оказать Италии любую необходимую помощь
Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 19 мая, что его страна готова оказать Италии любую необходимую помощь

Премьер Италии Джорджа Мелони, как пишет RaiNews, в кулуарах саммита G7 в Хиросиме показала другим лидерам &laquo;Большой семерки&raquo; кадры наводнения, после чего некоторые из них позвонили своим послам в Италии, чтобы получить дополнительную информацию
Фото: Claudia Greco / Reuters

Премьер Италии Джорджа Мелони, как пишет RaiNews, в кулуарах саммита G7 в Хиросиме показала другим лидерам «Большой семерки» кадры наводнения, после чего некоторые из них позвонили своим послам в Италии, чтобы получить дополнительную информацию

Дожди в горных районах севера Италии по-прежнему продолжаются
Фото: Antonio Denti / Reuters

Дожди в горных районах севера Италии по-прежнему продолжаются

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