Самое сильное за 100 лет наводнение в Италии. Фоторепортаж

Стефано Боначчини, глава наиболее пострадавшего региона Эмилия-Романья, сравнил разрушения с землетрясением, которое произошло в регионе в 2012 году: тогда погибли 28 человек. «Количественно ущерб будет меньше, но он составит несколько миллиардов евро», — сказал Боначчини телеканалу Rai 3