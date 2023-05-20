Более 36 тыс. человек эвакуировали из-за наводнений в регионе Эмилия-Романья в Италии

В Италии из-за наводнений эвакуировали более 36 ты. человек

Более 36,6 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения на северо-востоке Италии, сообщило Агентство территориальной безопасности и гражданской безопасности региона Эмилия-Романья.

Часть эвакуированных из Равенны, Форли-Чезена, Болоньи и Римини разместили в отелях, школах, аренах и спортивных залах. Остальные уехали к друзьям или родственникам.

Из-за наводнения в Эмилии-Романье произошло 305 оползней, более 500 дорог оказались полностью или частично закрыты. Помимо государственных служб, местным жителям помогают около 1200 добровольцев.

В результате наводнений погибли 14 человек, сообщает агентство ANSA. Последствия наводнения ликвидируют 2856 госслужащих, среди них — пожарные, полицейские, а также сотрудники Красного Креста, транспортных и газовых служб.

Наводнение в Эмилии-Романье началось из-за сильных ливней. Почти все реки между Римини и Болоньей вышли из берегов, без крова остались около 20 тыс. человек. Местная сельскохозяйственная ассоциация сообщила, что пять тысяч ферм оказались затопленными, было утрачено 400 тыс. тонн зерна. По словам главы региона Стефано Боначчини, материальный ущерб от наводнения исчисляется миллиардами евро.