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В Грозном прошел митинг из-за сожжения Корана в Волгограде

В Грозном прошел митинг из-за сожжения Корана в Волгограде
Ранее СК возбудил уголовное дело против волгоградца Никиты Журавеля за сожжение Корана перед мечетью в центре города, рассмотрение дела передали в Чечню. В Грозном прошел многотысячный митинг против действий мужчины
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В столице Чечни прошел митинг против сожжения Корана, в нем приняли участие тысячи жителей Чечни, передает ЧГТРК «Грозный».

Корреспондент телеканала сообщил, что в Грозный приехали мусульмане из многих республик России, чтобы выразить протест против сожжения Корана волгоградцем, «которое было организовано украинскими спецслужбами».

По данным ТАСС, в митинге около Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова участвовали около 60 тыс. человек. «Мы не можем оставаться безучастными к этим вызовам. Наш многотысячный митинг — это протест против циничной и наглой политики притеснения ислама и оскорбления чувств верующих. Мы знаем, кто стоит за сожжением Корана в Волгограде. Это украинские фашисты и их хозяева из Белого дома и НАТО», — заявил на акции председатель парламента региона Магомед Даудов.

В ходе митинга муфтий региона Салах-Хаджи Межиев также поблагодарил за оперативное установление и задержание виновного, а также за решение передать дело следователям в Чеченской Республике. «Это мудрое решение показывает высокое доверие, оказываемое президентом России Владимиром Владимировичем Путиным нашей республике и главе», — отметил он.

Волгоградца Никиту Журавеля, который сжег Коран близ Соборной мечети в центре города, задержали 20 мая. В ходе допроса мужчина признался в содеянном и подтвердил, что действовал «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Кроме того, Журавель заявил, что снимал военные объекты для украинских спецслужб, уточняли в СК.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК (совершение публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих), максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

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21 мая СК передал расследование дела правоохранителям из Чечни, поскольку от жителей республики поступили обращения с просьбой признать их потерпевшими. Министр юстиции Константин Чуйченко подчеркивал, что мужчина должен отбывать наказание в регионе страны с преимущественно мусульманским населением. «Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране», — отмечал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Коран Волгоград Грозный митинг
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