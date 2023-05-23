Путин объединил управления Кремля по кадрам и борьбе с коррупцией

Максим Травников (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

Владимир Путин назначил Максима Травникова, который в 2012-2018 годах был замминистра юстиции, начальником управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Указ опубликован на сайте Кремля.

Прежде Травников был начальником управления президента только по вопросам государственной службы и кадров. От этой должности тем же указом он освобожден. В свою очередь Андрея Чоботова освободили от должности начальника управления по вопросам противодействия с коррупцией.

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