Политика ,
0
Путин объединил управления Кремля по кадрам и борьбе с коррупцией
Путин объединил управления Кремля по кадрам и борьбе с коррупцией, главой станет Травников
Максим Травников
Владимир Путин назначил Максима Травникова, который в 2012-2018 годах был замминистра юстиции, начальником управления президента по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции. Указ опубликован на сайте Кремля.
Прежде Травников был начальником управления президента только по вопросам государственной службы и кадров. От этой должности тем же указом он освобожден. В свою очередь Андрея Чоботова освободили от должности начальника управления по вопросам противодействия с коррупцией.
Материал дополняется