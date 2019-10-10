Путин сменил трех начальников управлений в Кремле

Руководители сменились в управлениях по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению

Владимир Путин назначил новых начальников управлений президента по вопросам госслужбы, обеспечению конституционных прав граждан и информационному сопровождению. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Руководить управлением по обеспечению конституционных прав граждан с 10 октября будет Татьяна Локаткина, управлением по вопросам госслужбы и кадров — Максим Травников, управлением информационного и документационного сопровождения президента — Антон Федоров.

До назначения на должность Локаткина была референтом управления по конституционным правам россиян. Травников в свою очередь возглавлял это управление с июля 2018 года. До этого, с 2004 года, чиновник работал в правительстве — в том числе помощником руководителя аппарата кабмина, замминистра регионального развития и замминистра юстиции.

Федоров с 1996 по 2000 год работал в администрации президента (АП) начальником управления по координации деятельности полномочных представителей, а затем, до 2011 года, занимал пост первого заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе. После этого Федоров работал в «Росатоме», и в 2013 году вернулся в АП, где занял пост начальника управления по вопросам госслужбы и кадров.