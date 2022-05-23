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В Казахстане опровергли блокировку активов российских банков

Мадина Абылкасымова
Мадина Абылкасымова (Фото: Официальный канал Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка / Telegram)

Информация о блокировке средств граждан Казахстана в дочерних российских банках, а также информация о блокировке Казахстаном активов российских банков не соответствует действительности, сообщили РБК в агентстве республики по регулированию и развитию финансового рынка.

«Агентство, как финансовый регулятор, никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимало и не правомочно принимать», — сказали в нем.

О заморозке средств на валютных счетах трех «дочек» российских банков в Казахстане ранее сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова. По ее словам, речь идет о счетах таких дочерних банков в Казахстане как Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. Всего под заморозку попали более $21 млн (9,2 млрд тенге). После этого некоторые СМИ со ссылкой на слова Абылкасымовой сообщили, что Казахстан присоединился к санкциям против России.

Материал дополняется.

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