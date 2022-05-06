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Токаев объявил выговор послу Казахстана в Египте за нарушение этики

Дипломат предлагал провести через референдум предложение не использовать заимствования из русского языка в казахском, а также переименовать Казахстан и его столицу
Кайрат Лама Шариф
Кайрат Лама Шариф (Фото: gov.kz)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу страны в Египте Кайрату Лама Шарифу за несоблюдение требований этического кодекса государственных служащих. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства сообщает InformBuro.kz.

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно этому пункту этического кодекса госслужащих республики, им не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики, «если оно не соответствует основным направлениям государственной политики, раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию и содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, органов государственного управления, других государственных служащих».

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Как уточняет KazTag, дипломат 3 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (ее владелец, компания Meta, признана экстремистской и запрещена в России) пост, где предложил «избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России». Сейчас публикации нет на странице посла в соцсети, а контент по ссылке, которая ранее вела на сообщение, недоступен.

«В первую очередь надо признать, что «область» («облыс») — ключевое слово в казахском языке из русского языка, и для сохранения чистоты нашего государственного языка административно-территориальное устройство надо писать как «өңір» (регион, край. — РБК)», — цитирует публикацию посла KazTag.

Шариф также предложил изменить названия для части областей и городов Казахстана. Так, например, он намерен вернуть столице республики городу Нур-Султану название Астана, а бывшей столице — название Алма-Ата (сейчас по-казахски это Алматы). Изменить следует и название республики — вместо Казахстана «Казахское государство», считает Шариф.

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Токаев ранее неоднократно заявлял, что Казахстан — многоязычное государство, несмотря на то что государственным языком является казахский. Он также критиковал так называемые языковые патрули, которые устраивают рейды, чтобы проверить, могут ли сотрудники магазинов или объектов общественного питания обслуживать клиентов на казахском. «Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действующими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются активными мероприятиями», — говорил президент. 

Статус русского языка регулируется Конституцией Казахстана, а также отдельным законом «О языках в Республике Казахстан».

 В статье 7 Конституции республики прописано, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык и отдельный закон регулирует его использование для делопроизводства в органах государственной власти, оформления сделок, образования, защиты научных работ и пр.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Касым-Жомарт Токаев Казахстан этика выговор
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