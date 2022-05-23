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Чернышенко поручил разработать единые стандарты связи для ДНР и ЛНР

Минцифры, а также властям приграничных районов необходимо проанализировать проблемы, связанные с покрытием территорий республик сотовой связью. «Нужны типовые решения и требования», — подчеркнул Чернышенко
Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС
Фото: Владимир Бондаренко / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты в области обеспечения сотовой связью территорий ДНР и ЛНР, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение аппарата Чернышенко.

«Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов — Ростовской, Курской и других областей — проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью. Нужны типовые решения и требования. Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса», — заявил он.

Вице-премьер подчеркнул. что необходимо исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации. Также он поручил привлекать специалистов из регионов, которые взяли шефство над районами ДНР и ЛНР.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В начале мая главы республик сообщили, что местные операторы перейдут на российскую систему мобильных номеров +7. В ДНР номера будут начинаться на +7949, в ЛНР — на +7959. Последние семь цифр номера будут совпадать с цифрами действующих номеров оператора «Феникс» в ДНР, оператора «Лугаком» — в ЛНР. Менять сим-карты не потребуется.

О шефстве над районами республик сообщил 19 мая первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, такое решение принял Владимир Путин. При этом он не сообщил, какие регионы могут стать шефами.

Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля.

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