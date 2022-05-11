В ДНР и ЛНР заблокировали доступ к Instagram и Facebook

В ДНР и ЛНР начали блокировать доступ к социальным сетям Facebook и Instagram. Это решение власти республик объяснили тем, что их материнская компания ранее разрешила призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей *

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти Луганской и Донецкой народных республик заблокировали доступ к соцсетям Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат признанной на территории России экстремистской и запрещенной компании Meta).

«На территории Донецкой Народной Республики операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации, несущей угрозу ее жителям <...>. Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta — Facebook и Instagram — на территории Республики заблокирован», — говорится в Telegram Минсвязи ДНР.

Аналогичное сообщение размещено на странице Минсвязи Луганской народной республики в социальной сети «ВКонтакте».

В России деятельность компании Meta признали экстремистской и запретили 21 марта, соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы. Также была запрещена деятельность принадлежащей компании социальных сетей Facebook и Instagram на территории России «по основаниям осуществления экстремистской деятельности». Facebook был заблокирован в России еще раньше, с 4 марта — в ответ на ограничение доступа к страницам некоторых российских СМИ в этой социальной сети, а Instagram — c 14 марта.

В заявлении суда также говорилось, что решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, принадлежащего Meta, «ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».

С инициативой признать Meta экстремистской организацией выступили Роскомнадзор и Генеральная прокуратура. Этот шаг последовал после того, как Meta временно разрешила публиковать в Facebook и Instagram призывы к насилию по отношению к российским военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, и по отношению к руководителям России и Белоруссии. О таком решении компании сообщало агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

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Пресс-секретарь Meta Энди Стоун сообщал, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию». Он отметил, что подобные призывы в отношении мирных россиян не допускаются.

Следственный комитет России также возбудил уголовное дело в связи с призывами к насилию со стороны сотрудников Meta. Как заявили в СК, их действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и 205.1 (содействие террористической деятельности, предусматривает наказание вплоть до пожизненного).

7 мая главы ЛНР и ДНР сообщили, что операторы связи, которые работают на территории обеих республик Донбасса, перейдут на российскую систему мобильных номеров, которая начинается с кода +7. О присвоении нового номера абонентов республики обещали проинформировать в СМС-рассылке, замена сим-карт для этого не нужна. Ранее в ЛНР действовал код +38072, в ДНР — +38071.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что переход на российские коды позволит «максимально просто проводить операции в российских банках, регистрироваться на порталах онлайн-услуг и пользоваться всем набором сервисов, которые доступны рядовому российскому абоненту сотовой связи».

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Президент Владимир Путин объяснил это решение нежеланием Киева выполнять минские соглашения. Он также говорил, что присоединение республик к России не обсуждается.