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СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных
Запрос в оборонное ведомство послало командование Вооруженных сил США, отвечающего за операции на Ближнем востоке. Просьба поступила на фоне напряженных отношений с Ираном
Фото: Carlos Barria / Reuters

Министерство обороны США рассматривает запрос об отправке дополнительно около 5 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в условиях усиливающейся напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два неназванных представителя администрации США. Источники Associated Press в Белом доме сообщают, что Пентагон представит в Белый дом планы по отправке на Ближний Восток до 10 тысю военнослужащих.

По словам собеседников Reuters, запрос поступил от Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Остается неясным, удовлетворит ли Пентагон их запрос, отметили источники агентств. Пентагон регулярно получает и отклоняет запросы от командующих войсками по всему миру о дополнительных ресурсах, замечает Reuters.

Cобеседники обоих агентства подчеркнули, что войска запрашиваются в оборонительных целях. Также рассматривается поставка в регион дополнительных противоракетных комплексов Patriot и дополнительных кораблей, добавляют собеседники AP.

Зона ответственности CENTCOM распространяется на территорию 21 страны, включая Афганистан, Ирак, Иран, Сирию, Йемен, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и другие, а также на международные воды Красного моря, Персидского залива и западной части Индийского океана.

Ранее в этом месяце Тегеран и Вашингтон обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга. Ирна заявил, что встал на путь сопротивления Вашингтону. «И это сопротивление заставит ее [Америку] отступить», — сказал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп пригрозил «покончить» с Ираном в случае новых угроз в сторону США.

Автор: Мария Бондаренко
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