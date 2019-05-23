В МИДе заявили о попытке США превратить Арктику в театр военных действий

В МИДе заявили о попытке США превратить Арктику в театр военных действий

Вашингтон нацелен на эскалацию напряженности в регионе и на то, чтобы подорвать атмосферу многостороннего арктического сотрудничества, считает представитель России в Арктическом совете

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Новая политика, которую США наметили на Арктику, нацелена на то, чтобы трансформировать регион в театр военных действий. Об этом заявил посол МИДа по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов, передает «РИА Новости».

«Обозначенные намерения и планы свидетельствуют, к сожалению, о наметившемся изменении подходов США к этому региону, в которых, судя по всему, преобладающей стала линия на трансформацию региона в перспективный театр военных действий, на эскалацию напряженности», — сказал он.

По его словам, в связи с этим неслучайно Вашингтон сделал акцент на военных методах, на увеличение военных расходов на арктическое направление. Все это, считает Корчунов, приведет к подрыву доверия и атмосферы многостороннего арктического сотрудничества.

Так он прокомментировал недавнее заявление госсекретаря США Майка Помпео, который выражал обеспокоенность претензиями России на Северный морской путь. На заседании Арктического совета министерского уровня в финском Рованиеми в начале мая глава Госдепартамента отметил, что США считают Северный морской путь международными водами. Планы России по его соединению с китайским Морским шелковым путем, отметил Помпео, вызывают беспокойство. Он также обратил внимание на то, что на Северном морском пути Россия требует от других стран запрашивать у нее разрешение на прохождение. Москва, подчеркнул он, делает это незаконно.