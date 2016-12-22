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Полиция Екатеринбурга проверит рисунки школьников на ЛГБТ-пропаганду
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Полиция Екатеринбурга проверит рисунки школьников на ЛГБТ-пропаганду
Общество, 11:52
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Полиция Екатеринбурга проверит рисунки школьников на ЛГБТ-пропаганду

Полиция Екатеринбурга проверяет рисунки, подготовленные к конкурсу в школе №115 в рамках дня толерантности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по городу Екатеринбургу.

Как рассказали РБК в департаменте образования Екатеринбурга, проверка была организована после публикации в СМИ. «Кто-то разглядел пропаганду сексуальных меньшинств, которой, конечно же, не было», — заявили в ведомстве.

«Поступила информация, что в школе в рамках дня толерантности учащиеся нарисовали данные рисунки, в полицию обратились, чтобы проверить данную информацию и дать соответствующую правовую оценку», — пояснили в полиции.

Однако в ГУ МВД не подтвердили, но и не опровергли, что речь идет о проверке на пропаганду гомосексуализма. Кто конкретно обратился с просьбой проверить рисунки, в ведомстве не уточнили. «Проверка проводится не в отношении какого-то конкретного лица, а просто по факту», — уточнили в ведомстве.

Как сообщают источники Ura.ru, с рисунков были сняты копии, по ним пройдет экспертиза. По данным агентства, прокуратура будет искать в работах признаки дискриминации по половому признаку и пропаганду гомосексуализма. По данным агентства, на одном из рисунков была надпись: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны», а рядом были изображены фигуры двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой.

«В некоторых работах изображена радуга — символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов. Дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран», — заявили в администрации города. Там добавили, что «с педагогом проведена разъяснительная работа», а в школу направлены психологи.

С директором школы №115 РБК связаться не удалось.

В 2013 году Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». 
 
Теги: пропаганда гомосексуализма , проверка , Екатеринбург
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