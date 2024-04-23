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Выборы президента России ,  
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Суд вынес приговор вылившему зеленку в урну с бюллетенями пенсионеру

Суд приговорил к полутора годам условно вылившего зеленку в ящик для голосования
Сюжет
Выборы президента России
Пенсионер вылил зеленку на ящик для голосования на выборах президента на избирательном участке в Москве. По словам адвоката, мужчина сделал это по указанию мошенников. Суд дал ему полтора года лишения свободы условно
Фото: Семен Саливанчук / Fotodom / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Fotodom / Shutterstock

Чертановский суд Москвы приговорил к лишению свободы условно пенсионера Владимира Денисова, который вылил зеленку на стационарный ящик для голосования на выборах президента. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат обвиняемого Рустам Джелилов.

По словам адвоката, обвинение просило о реальном сроке в колонии-поселении, но в итоге суд назначил Денисову один год и шесть месяцев условно.

Мужчину обвинили в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В Уголовном кодексе это п. «в» ч. 2 ст. 141. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Инцидент произошел на избирательном участке в Москве. Денисов, как рассказал его адвокат, действовал по указанию мошенников и «объективно полагал, что участвует в проведении какой-то операции». При этом упоминаний об испорченных бюллетенях в материалах дела нет, подчеркнул Джелилов.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству обвинения. Причиной стало изучение медицинских документов, которые составляют врачебную тайну.

РБК обратился за комментарием в Чертановский суд и к адвокату Рустаму Джелилову.

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Случаи, когда граждане заливали зеленкой или чернилами урны с бюллетенями в дни выборов президента России, были в Воронежской, Ростовской областях, в Карачаево-Черкесии. В Ханты-Мансийском автономном округе женщина пыталась поджечь ящик для голосования.

16 марта глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в 20 российских регионах на 29 участках люди пытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями.

В Москве девушка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Телеграм-канал Baza писал, что девушка «выкрикивала проукраинский лозунг». В итоге ее задержали и завели на нее дело по ст. 141 Уголовного кодекса. 16 марта по той же статье суд заключил ее под стражу.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
При участии
Ольга Ваганова
зеленка бюллетени Москва выборы президента президентские выборы пенсионер
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