Минобороны впервые сообщило об уничтожении ЗРК MIM-23 HAWK

Эти комплексы входили в пакеты помощи от США. Всего с начала проведения военной операции уничтожено 509 ЗРК украинских сил, согласно подсчетам ведомства

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-23 HAWK американского производства в зоне военной операции. Об этом говорится в сводке военного ведомства.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах», — заявили в российском Минобороны.

Также военное ведомство отчиталось, что за последние сутки средства ПВО сбили 104 украинских беспилотника, тактическую ракету «Точка-У», шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и РСЗО «Ольха». Также ПВО сбили четыре авиационные управляемые бомбы Hammer французского производства.

MIM-23 HAWK — это ЗРК средней дальности, которые первоначально разрабатывались в 1950-е годы для перехвата самолетов. Позднее комплекс доработали и для перехвата ракет. США приняли его на вооружение в 1959 году, но в 1994 году Пентагон отказался от их использования. Всего было произведено примерно 1,7 тыс. пусковых установок.

Согласно подсчетам Минобороны, всего с начала проведения военной операции было уничтожено в том числе 509 ЗРК украинских сил.

В январе 2023 года Axios сообщал со ссылкой на источники, что системы HAWK, которые находятся в Израиле, «устарели» и не могут функционировать из-за долгого хранения без технического обслуживания. В феврале того же года США выделили Украине пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд, в который вошли в том числе ЗРК HAWK.

В апреле Госдеп США одобрил возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК HAWK стоимостью $138 млн.

Москва осуждает любую военную помощь Киеву и заявляет, что она лишь затягивает конфликт, но не может изменить его исхода.