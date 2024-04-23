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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала в Луганске участника покушения на экс-полковника СБУ

ФСБ задержала в Луганске участника покушения на экс-полковника СБУ Прозорова
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Луганске задержали украинца, который участвовал в подготовке покушения на экс-полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова — его машину подорвали в Москве 12 апреля, говорится в поступившем в РБК сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Задержанный — мужчина 1995 года рождения. По версии следствия, в 2021-м в городе Рубежное в ЛНР мужчина познакомился с агентом СБУ, украинкой Хрестиной Ярославой, которая после начала боевых действий на Украине уехала в Варшаву. По ее указаниям украинец в июне прошлого года «осуществил видеонаблюдение» за местом проживания Прозорова, чтобы установить, где он паркует автомобиль, а в апреле 2024 года перевел курьеру 10 тыс. рублей за доставку из Литвы в Россию средств подрыва, которые были закамуфлированы в косметические средства.

«Фигурант сознался в содеянном и сотрудничает со следствием. В отношении задержанного принимается процессуальное решение», — добавили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что подрыв был организован по заданию главы СБУ Василия Малюка.

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Прозоров, как он сам рассказывал в интервью в 2019 году, с 1999 по 2018 год работал в СБУ. При этом с 2014-го, после Евромайдана и смены власти на Украине, «по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами. В СБУ заявили, что уволили Прозорова за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и «дискредитацию звания офицера».

Автомобиль Land Cruiser, принадлежащий экс-полковнику, подорвали во дворе дома на Коровинском шоссе на севере Москвы 12 апреля. Прозоров получил травмы.

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