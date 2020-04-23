Госдеп США заявил о помощи Гренландии после слов Трампа о ее покупке

Эта сумма пойдет на развитие энергетического сектора Гренландии, образования и туризма. Ранее президент США Дональд Трамп не исключал покупки острова, власти Гренландии говорили, что он не продается

США направят Гренландии $12,1 млн в качестве финансовой поддержки. Об этом журналистам во время телефонного брифинга сообщил представитель Госдепа.

Он отметил, что США хотят быть приоритетным партнером для государств в арктическом регионе, включая Гренландию. «Мы хотим увеличить наше взаимодействие на территории региона только по этой причине... Как часть такого сотрудничества мы разработали, — проконсультировавшись с Данией и Гренландией, — пакет финансовой помощи в $12,1 млн», — заявил представитель Госдепа, отметив, что таким образом США намерены «перезапустить» свое сотрудничество с Гренландией.

По его словам, эти деньги направят на поддержку энергетического сектора страны и добычу полезных ископаемых. Средства также пойдут на развитие образования и улучшение социальной обстановки. В частности, США надеются поддержать университетские программы, которые направлены на развитие туризма, а также создание туристической инфраструктуры.

Он также сообщил, что американские власти планируют открыть консульство в Нууке (столица Гренландии). Такие планы Госдеп озвучивал еще в августе прошлого года. Сейчас представитель ведомства уточнил, что открытие намечено на лето.

Один из журналистов уточнил, связана ли эта финансовая поддержка США с заявлениями президента Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии. На это представитель Госдепа ответил, что не считает помощь Гренландии в какой-либо из упомянутых отраслей шагом на пути к покупке острова. Он добавил, что США оказывают такую поддержку многим странам каждый день. «Здесь наши намерения заключаются в том, чтобы укрепить уже существующее партнерство между Данией, Гренландией и США», — заключил чиновник.