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Госдеп США заявил о помощи Гренландии после слов Трампа о ее покупке

Эта сумма пойдет на развитие энергетического сектора Гренландии, образования и туризма. Ранее президент США Дональд Трамп не исключал покупки острова, власти Гренландии говорили, что он не продается

США направят Гренландии $12,1 млн в качестве финансовой поддержки. Об этом журналистам во время телефонного брифинга сообщил представитель Госдепа.

Он отметил, что США хотят быть приоритетным партнером для государств в арктическом регионе, включая Гренландию. «Мы хотим увеличить наше взаимодействие на территории региона только по этой причине... Как часть такого сотрудничества мы разработали, — проконсультировавшись с Данией и Гренландией, — пакет финансовой помощи в $12,1 млн», — заявил представитель Госдепа, отметив, что таким образом США намерены «перезапустить» свое сотрудничество с Гренландией.

По его словам, эти деньги направят на поддержку энергетического сектора страны и добычу полезных ископаемых. Средства также пойдут на развитие образования и улучшение социальной обстановки. В частности, США надеются поддержать университетские программы, которые направлены на развитие туризма, а также создание туристической инфраструктуры.

Он также сообщил, что американские власти планируют открыть консульство в Нууке (столица Гренландии). Такие планы Госдеп озвучивал еще в августе прошлого года. Сейчас представитель ведомства уточнил, что открытие намечено на лето.

Один из журналистов уточнил, связана ли эта финансовая поддержка США с заявлениями президента Дональда Трампа о возможной покупке Гренландии. На это представитель Госдепа ответил, что не считает помощь Гренландии в какой-либо из упомянутых отраслей шагом на пути к покупке острова. Он добавил, что США оказывают такую поддержку многим странам каждый день. «Здесь наши намерения заключаются в том, чтобы укрепить уже существующее партнерство между Данией, Гренландией и США», — заключил чиновник.

WSJ узнала об идее Трампа купить Гренландию
Политика
Фото: Lucas Jackson / Reuters

«Эти хорошие новости, они подтверждают, что наша работа по построению конструктивных отношений с Соединенными Штатами плодотворна», — заявил Associated Press премьер-министр Гренландии Ким Килсен комментируя заявление Госдепа о финансовой помощи.

Представитель лево-социалистической партии Гренландии «Народное сообщество» (занимает четверть мест в парламенте острова) сообщила агентству, что намерения США инвестировать в страну приветствуются, но нужно убедиться, что Гренландия при этом не останется каким-либо образом в долгу перед Вашингтоном. «Мы скептически относимся к вероятности того, что они хотят чего-либо, кроме влияния», — сказала политик.

В августе 2019 года, как писала WSJ, Трамп обсуждал с советниками и юристами то, могут ли США приобрести Гренландию, которая хотя и обладает широкой автономией, но подчиняется королеве Дании (на острове ее представляет верховный комиссар). В Белом доме рассматривали вариант, при котором США взяли бы на себя ежегодную выплату властям Гренландии субсидии в $600 млн в год, которую сейчас регулярно выдает Копенгаген, а Дании единовременно перечислили бы крупный бонус. «Гренландия не продается, но Гренландия готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США», — сообщали РБК в пресс-службе правительства Гренландии в ответ на публикации об идеи Трампа купить остров.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Гренландия
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