Песков усомнился в достоверности данных о связанных с Кремлем трейдерах

По данным Bloomberg, в США начали расследование о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте взаимодействия с другими членами ОПЕК+. Пресс-секретарь президента России указал на большое число публикуемых вымыслов

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В администрации президента России видели сообщения о начале в США расследования о возможности утечки информации о переговорах в рамках соглашения ОПЕК+ и использования этих данных связанными с Кремлем трейдерами, однако сомневаются в их достоверности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видели сообщения СМИ, и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. Такое количество ложных сообщений и вымыслов публикуется сейчас в средствах массовой информации, что воспринимать это нужно с большими допусками», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение Bloomberg (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 22 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC), ФБР и Госдепартамент США ведут расследование о возможной утечке данных о подготовленном Россией проекте стратегии взаимодействия с другими членами ОПЕК+.

В рамках расследования, по словам источников Bloomberg, предпринимаются попытки выяснить, могли ли обладающие таким инсайдом трейдеры заработать «сотни миллионов долларов» на ставках на колебания мировых цен на нефть. В статье Bloomberg указывалось на причастность к компаниям, которые делали ставки, «связанных с Кремлем людей», при этом подчеркивалось, что речь не идет о представителях российской власти.