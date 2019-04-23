Порошенко разработал стратегию выдвижения кандидатов в депутаты Рады

Проигравший президентские выборы на Украине Петр Порошенко встретился с членами фракции БПП в Раде. На встрече было решено формировать партийные списки через праймериз. Ранее Порошенко говорил, что намерен остаться в политике

Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

«Блок Петра Порошенко» (БПП) намерен принять участие в парламентских выборах на Украине осенью 2019 года. Об этом заявил глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов журналистам после встречи членов фракции с президентом во вторник в Киеве.

«Мы идем на парламентские выборы», — приводит слова Герасимова «Интерфакс-Украина».

При этом, подчеркнул он, на встрече было принято решение формировать партийные списки через праймериз. «Была озвучена позиция, что теперь при наборе в команду будет проводиться праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды», — пояснил глава фракции БПП в Раде.

По словам Герасимова, после инаугурации нового президента состоится съезд партии, где будут подведены итоги прошедших президентских выборов. Будут сделаны соответствующие выводы и в партийной структуре произойдут кадровые изменения, пообещал он.