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Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Чтобы без труда общаться с президентом России Владимиром Путиным, избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть максимально честным, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что ему будет сложно [общаться с Путиным], — сказал он. — Тут есть условие: если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться».

По его словам, этот совет касается не только общения с президентом России. «Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то. Я думаю, что это очень, очень правильная манера во всех отношениях, — сказал премьер-министр Армении и добавил: — Может быть в дипломатии, в международных делах это не очень принято. Но я со всеми так общаюсь».

Владимир Зеленский станет новым президентом Украины: по итогам обработки Центризбиркомом Украины 99,9% протоколов, за него проголосовали 73,2% избирателей, за нынешнего президента Украины Петра Порошенко — 24,4%. Порошенко победу соперника признал и заявил, что не намерен уходить из политики.

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Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.

«Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах президента Украины!» — говорилось в сообщении.

Он также выразил уверенность, что новый президент «приложит все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной вышли на новый уровень».

​.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Армения, Украина, Владимир Зеленский, Никол Пашинян
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