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Назарбаев предложил правящей партии выдвинуть Токаева в президенты
Нурсултан Назарбаев поддержал своего преемника на съезде правящей партии Казахстана. Он предложил «Нур Отан» поддержать Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах главы государства
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Экс-президент Казахстана и лидер правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев на съезде предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в президенты страны на внеочередных выборах. Об этом сообщает Tengrinews.

«Новому руководству будет оказано высокое доверие народа. Как председатель партии, я выношу на рассмотрение кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В качестве председателя сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Все эти годы он был верным моим соратником», — заявил Назарбаев однопартийцам.

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Назарбаев назвал Токаева «достойным на сегодняшний день кандидатом на эту высшую должность в стране», приводит слова политика Nur.kz. Экс-президент напомнил и о заслугах Токаева в дипломатической сфере: «Он один из тех, кто начал вместе со мной строить внешнюю политику страны, многие годы возглавляя МИД Республики Казахстан».

У правящей партии 84 из 107 мест в мажлисе страны. В 2016 году на парламентских выборах «Нур Отан» получила 82,15% голосов.

В скором времени своих кандидатов на пост президента могут назвать оппозиционные объединения: так, 24 апреля пройдет съезд партии «Ак Жол» (7,18% голосов на выборах 2016 года), 25 апреля — «Ауыл» (соответственно 2%), а 26 апреля — Коммунистической народной партии Казахстана (7,14%).

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Касым-Жомарт Токаев возглавил Казахстан после ухода Назарбаева в отставку в конце марта. 9 апреля он объявил о планах провести внеочередные президентские выборы через два месяца, 9 июня. Сам Назарбаев согласно закону о лидере нации возглавил Совет безопасности.

До назначения на пост президента Токаев был председателем сената страны. После его перехода на должность главы государства этот орган возглавила старшая дочь Назарбаева Дарига. Она рассматривалась экспертами в качестве возможной преемницы отца. Однако планы участия в выборах Дариги Назарбаевой ее представитель опроверг. «Баллотироваться может любой гражданин страны в соответствии с Конституцией и законами. Решение о кандидатах на выдвижение будут принимать политические партии», — уточнила позднее сама Назарбаева.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Нурсултан Назарбаев, Казахстан
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