Назарбаев предложил правящей партии выдвинуть Токаева в президенты

Нурсултан Назарбаев поддержал своего преемника на съезде правящей партии Казахстана. Он предложил «Нур Отан» поддержать Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах главы государства

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Григорий Сысоев / РИА Нвоости)

Экс-президент Казахстана и лидер правящей партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев на съезде предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева в кандидаты в президенты страны на внеочередных выборах. Об этом сообщает Tengrinews.

«Новому руководству будет оказано высокое доверие народа. Как председатель партии, я выношу на рассмотрение кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В качестве председателя сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Все эти годы он был верным моим соратником», — заявил Назарбаев однопартийцам.

Назарбаев назвал Токаева «достойным на сегодняшний день кандидатом на эту высшую должность в стране», приводит слова политика Nur.kz. Экс-президент напомнил и о заслугах Токаева в дипломатической сфере: «Он один из тех, кто начал вместе со мной строить внешнюю политику страны, многие годы возглавляя МИД Республики Казахстан».

У правящей партии 84 из 107 мест в мажлисе страны. В 2016 году на парламентских выборах «Нур Отан» получила 82,15% голосов.