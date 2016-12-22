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Генеральный секретарь ООН заявил о возвращении холодной войны
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Генеральный секретарь ООН заявил о возвращении холодной войны
Политика, 04:57
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Генеральный секретарь ООН заявил о возвращении холодной войны
ООН не может решить все проблемы в Сирии, признал Антониу Гутерриш. «Холодная война вернулась», — уверен он. Однако в нынешнем противостоянии генсек ООН видит несколько важных отличий от аналогичного периода XX века
Антониу Гуттериш (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш признал, что Совет Безопасности ООН в своем существующем виде не может решить международные проблемы, в том числе разрешить конфликт в Сирии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу SVT.

«Холодная война вернулась», — заметил он в ответ на вопрос, законными ли, по его мнению, были авиаудары США, Великобритании и Франции по Сирии в ответ на сообщения о химической атаке в сирийской Думе. «У нас есть правила для решения [подобных ситуаций], и они понятны. Но теперь важно не оглядываться назад», — добавил Гуттериш. В нынешнем противостоянии, которое он охарактеризовал как холодную войну, генеральный секретарь международной организации увидел несколько отличий от аналогичного периода XX века.

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«Тогда был серьезный конфликт между США и Советским Союзом. Теперь Соединенные Штаты и русские не контролируют всех [участников конфликта], как это было раньше», — пояснил он, заметив, что сейчас в ближневосточном регионе «очень активны многие страны, в том числе Турция, Иран, Саудовская Аравия». Двух однородно контролируемых блока там, как уверен Гуттериш, на данный момент нет.

Также во время холодной войны, как заметил также генсекретарь, между сторонами существовали «определенные функции для диалога и коммуникации, чтобы гарантировать: когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить за рамки контроля». «Теперь этих механизмов больше нет», — заявил он. Поэтому, как подчеркнул Гуттериш, ситуация в Сирии после удара западных союзников, по его мнению, «была очень опасной». «Я рад, что все успокоилось», — заключил генеральный секретарь ООН.

На данный момент Совбез безопасности международной организации, как считает Гуттериш, «очень разрознен». Поэтому решить ситуацию в Сирии, по словам генсекретаря, ему не под силу. «В Сирии присутствуют несколько разных армий, сражаются всевозможные ополчения со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, есть и другие разногласия между остальными частями региона», — рассказал Гуттериш, заметив, что, по его мнению, «очевидно, наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы».

«У нас есть структурная проблема в Совете Безопасности», — добавил генсекретарь ООН. «Он [Совет] представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны», — пояснил Гуттериш, заметив, что «мир сегодня СБ уже не представляет».

«Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: полной реформы ООН не будет без реформирования Совета Безопасности», — подчеркнул генсек.

Удары по объектам в Сирии, которые, по данным западной коалиции, были связаны с производством химического оружия, США, Великобритания и Франция нанесли в ночь на 14 апреля. Подобные действия они сочли ответом на сообщения о химической атаке в сирийской Думе. Прежде об этом говорили представители оппозиции Сирии, а также работники медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS). Всего в результате инцидента, по информации ВОЗ, тогда погибли 43 человека, еще 500 пострадали.

Ответственность за случившееся Вашингтон после этого возложил на сирийские правительственные войска президента Башара Асада и Россию, которая «не сумела их удержать». При атаке западных союзников были разрушены исследовательская лаборатория в Дамаске, Хомсе, а также объект, в котором, предположительно, хранилось химическое оружие. Пострадали три человека.

Президент России Владимир Путин в связи с произошедшим потребовал созыва экстренного заседания Совбеза ООН. Оно состоялось в тот же день. Россия выдвинула на обсуждение проект резолюции, «осуждающий агрессию» США, Великобритании и Франции в отношении Сирии. Однако этот документ был отклонен.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Генсек ООН , новая холодная война
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