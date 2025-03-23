Экс-владельцу патронного завода в Подмосковье заочно дали 15 лет

Мособлсуд заочно приговорил экс-владельца КСПЗ Портилью-Сумина к 15 годам колонии за мошенничество и хищения, пишет «Ъ». Акции частных владельцев КСПЗ передали государству после ЧП с отоплением в Подольске в январе 2024-го

Производство патронов на КСПЗ (Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости)

Московский областной суд заочно приговорил бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) 61-летнего Хорхе Портилью-Сумина к 15 годам колонии общего режима, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину обвиняют в организации крупного и особо крупного мошенничеств, легализации денежных средств, фальсификации доказательств по гражданскому делу и преднамеренном банкротстве (ст. 33 и ч. 3, 4 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 174.1, ч. 1 ст. 303 и ст. 196 УК). В частности, суд счел доказанным факт хищения подсудимым у оборонного предприятия 179,1 млн руб. и 250 акций.

При этом в связи с истечением сроков давности его освободили от наказания за фальсификацию доказательств в гражданском процессе, благодаря которым Портилья-Сумин завладел ценными бумагами градообразующего предприятия подмосковного Климовска. Мужчина находится в международном розыске.

По данным следствия, гражданин России и Мексики Портилья-Сумин ранее носил имя Георгий Паниш. В 1986 году его приговорили к 14 годам лишения свободы за убийство отчима и его домработницы, срок мужчина отбывал в Грузии. Он освободился по амнистии в 1993 году, на время переехал в США, а затем вернулся в Москву.

В начале 2000-х Портилья-Сумин приобрел Климовский штамповочный завод, который впоследствии был переименован в КСПЗ, а в 2002 году предприятие обанкротилось. По данным источников «Ъ», оперативники установили, что мужчина и его сообщники завладели заводом путем его фиктивного банкротства, предоставив в арбитражный суд поддельные документы.

Также в ходе следствия было установлено, что КСПЗ владеет котельной, которая снабжает как предприятие, так и 190 многоквартирных домов, детсады и школы. Из-за задолженности на 92 млн руб. поставщик газа — «Газпроммежрегионгаз Москва» — в 2014 году пригрозил прекратить подачу. При этом, пишет газета, проверка установила, что за теплоэнергию, поставляемую для нужд города, в полном объеме платило МУП «Теплосеть» Климовска.

Однако, по данным следствия, средства поступали на счета предприятия, а более 65 млн руб. из них первый замгендиректора патронного завода Алексей Гарин в 2012–2014 годах вывел на подконтрольное ему ООО «Интех-М».

Кроме того, Портилья-Сумин и его сообщники организовали схему с субарендами подставным компаниям оборудования предприятия для отмывания денег, отмечает «Коммерсантъ». В начале 2010-х Портилья-Сумин уехал за границу и был объявлен в международный розыск, а его дело было выделено в отдельное производство. Часть фигурантов, в том числе Гарин, были задержаны, признали вину и в 2016–2017 годах получили сроки полтора-два года.

В мае прошлого года суд по требованию Генпрокуратуры постановил обратить в доход государства акции частных владельцев КСПЗ, в том числе Портильи-Сумина. Этому предшествовало ЧП в Подольске в начале января: из-за неправильной эксплуатации котельной произошел прорыв теплотрасс. Без подачи отопления и горячей воды остались жилые помещения, медицинские, учебные и дошкольные учреждения в Климовске.

Как говорил подмосковный губернатор Андрей Воробьев, решение о национализации КСПЗ принял президент Владимир Путин. Осенью 2024 года акции предприятия были переданы «Ростеху».