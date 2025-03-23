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Военная операция на Украине ,  
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ABC узнал об угрозе для хаба военной помощи Украине в Польше из-за США

ABC: будущее хаба военной помощи Украине в Жешуве под вопросом из-за США
Сюжет
Военная операция на Украине
Будущее хаба военной помощи Украине в польском Жешуве под вопросом, поскольку США после приостановки поддержки вывели несколько подразделений военного снабжения с объекта, сообщает ABC. Через центр проходит более 80% поставок
Танк&nbsp;M1A1 Abrams
Танк M1A1 Abrams (Фото: army.gov.au)

Статус совместно управляемого логистического центра военной помощи Украине в Жешуве на востоке Польши (Polloghub) оказался под вопросом после недавнего разлада в отношениях Киева и Вашингтона, заявили австралийскому ABC источники в Европе.

По словам знакомых с работой хаба собеседников телеканала, несколько американских подразделений военного снабжения недавно выведены с объекта. ABC отмечает, что, согласно некоторым оценкам, через Польшу проходит более 80% поставок оружия Украине от западных стран, поэтому логистический центр в Жешуве является критически важным.

О проблемах с поставкой Украине 49 списанных австралийских танков Abrams (M1A1) производства США сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз. «Правительство делает все, что в наших силах, чтобы оказать поддержку в кратчайшие сроки, но мы знаем, что существуют проблемы с логистикой», — приводит его слова ABC.

Минобороны страны называло процесс «сложным», однако заявило, что тесно сотрудничает с партнерами, включая США, чтобы обеспечить поставку танков Украине. Канберра анонсировала передачу машин на $164 млн Киеву в октябре 2024 года. Как рассказал ABC американский чиновник, власти США в прошлом году предостерегали Австралию от передачи танков из-за логистических затрат и трудностей, связанных с обслуживанием техники внутри Украины.

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В начале марта США приостановили военную помощь Украине и обмен с ней разведданными после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Трамп обвинил Киев в неготовности к мирным переговорам. Решение о приостановке помощи затрагивало всю военную технику, которая еще не достигла Украины, включая ту, что ожидала отправки из Польши.

Поставки возобновились после переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде 11 марта, по итогам которых Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней при условии, что на это пойдет Россия. 12 марта в Польше подтвердили, что поставки американской военной помощи через Жешув возобновились.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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