Туск заявил, что Польша хочет мира на Украине «как можно скорее»

Дональд Туск и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Reuters)

Польша и Турция хотят, чтобы мир на Украине наступил «как можно скорее», заявил премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Тайипом Эрдоганом.

«Подобно Турции, Польша хочет мира как можно скорее. Турция и Польша хотят заключения справедливого мира», — сказал Туск.

По словам политика, Варшава и Анкара позитивно оценили встречу делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Польша и Турция рады, что Киев и Вашингтон остались довольны переговорами, отметил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что все ждут однозначного ответа от Москвы. В Варшаве рассчитывают, что Россия всерьез рассмотрит предложение о прекращении огня, добавил Туск.

Премьер Польши также призвал турецкую сторону взять на себя «как можно большую совместную ответственность за мирный процесс». По словам Туска, Варшава готова к совместной работе с Анкарой в области обороны.

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча американской и украинской делегаций. После переговоров Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг. США возобновили военную помощь Украине и предоставление ей разведданных.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Москва вслед за Киевом согласится на прекращение огня. Он отметил, что готов созвониться с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от США детали о предложениях, принятых по итогам переговоров в Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос, выгодно ли России предложение о 30-дневном перемирии, Песков призвал не забегать вперед.