Австралия передаст Украине 49 устаревших танков Abrams на сумму $164 млн

Танки Abrams (Фото: Scott Barbour / Getty Images)

Власти Австралии передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму 245 млн австралийских долларов ($164 млн, около 16 млрд руб.). Об этом заявил в интервью Sky News заместитель премьер-министра Австралии и министр обороны страны Ричард Марлз. Его слова передает пресс-служба Минобороны государства.

«Мы очень рады объявить, что 49 танков Abrams отправятся на Украину. Это стоит около 245 млн долларов ($164 млн. — РБК). Это значительный вклад, и он дополняет заявление, которое я сделал на конференции НАТО в середине года о пакете в 250 млн долларов ($166 млн. — Ред.)», — сказал Марлз.

Общий объем австралийской военной помощи Украине с февраля 2022 года превысил 1,3 млрд австралийских долларов (более $870 млн, около 85 млрд руб), добавил Марлз.

По словам ведущего Питера Стефановича, эти танки «вот-вот отправятся на пенсию». Накануне ABC также писало, Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2, 49 из устаревших машин отправит на Украину. При этом из эксплуатации выводятся танки, которые никогда не использовались в бою, однако некоторым из них все равно требуется ремонт.

Марлз отметил, что переданные Украине устаревшие модели Abrams тем не менее «смогут внести существенный вклад на поле боя».

Ранее Минобороны Украины неоднократно просило передать Киеву все 59 танков из старого парка Австралии.

О том, что Украина вскоре может получить списанные Австралией американские танки M1A1 Abrams, в сентябре написала Sydney Morning Herald. Марлес в феврале заявлял, что поставка танков на Украину «не стоит на повестке дня».

Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении этих боевых машин. Российские власти заявляют, что поставки оружия Украине затягивают боевые действия.