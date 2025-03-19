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Военная операция на Украине ,  
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Буквы Z, O, V у посольства США в Москве начали устанавливать обратно

Сюжет
Военная операция на Украине

Стелу с литерами Z, O и V у посольства США в Москве начали устанавливать обратно, сообщила газета «Известия» со ссылкой на корреспондента.

Рабочие объяснили изданию, что «сначала им поручили снять инсталляцию и перевезти в другое место, но когда начался ажиотаж в СМИ — сказали вернуть буквы на место».

От посольства США в Москве убрали стелу с буквами Z, O и V
Политика

Инсталляцию с литерами Z, O и V и надпись «Сила v правде» начали демонтировать накануне вечером. Они были установлены у посольства США в конце ноября 2023 года.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по словам некоторых рабочих, фигуры забрали, чтобы помыть. Они добавили, что такая процедура была проведена и в прошлом году, написал канал.

На сообщения также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — написала она.

Сообщения о демонтаже инсталляций появились после окончания телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, которые в значительной степени были посвящены российско-украинскому конфликту.

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