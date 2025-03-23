В аэропортах Саратова и Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова в 06:30 по московскому времени сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация.

Об их введении федеральное агентство заявило в 6:00.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сказано в сообщении.

Один самолет, летевший в Волгоград, был перенаправлен в другой аэропорт.

Ограничения на полеты, как правило, вводят при угрозе атаки БПЛА. За прошедшую ночь было уничтожено 59 беспилотников, в том числе над Саратовской областью — один и над Волгоградской — три.

В ночь на 20 марта над Саратовской областью были уничтожены 54 украинских беспилотника. Глава региона Роман Бусаргин назвал эту атаку на Саратов и Энгельс самой массированной за все время. В результате нее пострадали десять человек.