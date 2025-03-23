В двух аэропортах России ограничили полеты
Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал он. Кореняко подчеркнул, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Об ограничительных мерах он сообщил в 06:00 мск.
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