Росавиация: ограничения на полеты введены в аэропортах Саратова и Волгограда

В двух аэропортах России ограничили полеты

Временные ограничения на прием и отправку рейсов введены в аэропортах Саратова и Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — написал он. Кореняко подчеркнул, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Об ограничительных мерах он сообщил в 06:00 мск.

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