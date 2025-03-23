Член политбюро ХАМАС погиб при ударе Израиля по сектору Газа
Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в результате израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа, передают Reuters и Al Hadath.
В результате удара также погибла жена аль-Бардавиля.
Тахер Аль-Ноно, советник руководства ХАМАС по связям со СМИ, выразил соболезнования в связи с гибелью аль-Бардавиля.
С 19 января между Израилем и ХАМАС действовал режим прекращения огня. Однако менее чем через два месяца, в ночь на 18 марта, боевые действия возобновились. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках «на террористические объекты» ХАМАС и «Исламского джихада» (вторая по величине боевая группировка в Газе, признана в России террористической организацией и запрещена).
Премьер и министр обороны Исраэль Кац объяснял решение Тель-Авива тем, что «ХАМАС неоднократно отказывался освободить израильских заложников и отвергал все предложения», которые Израиль передавал через Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Нынешнюю операцию власти Израиля назвали бессрочной и отметили, что она будет расширяться. ХАМАС наносил удары в ответ — 20 марта группировка выпустила ракеты по Тель-Авиву.
В прошлом году ХАМАС и другие исламистские группировки, против которых борется Израиль, лишились нескольких лидеров и командиров — среди них глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания (погиб в Тегеране при ракетном ударе), лидер «Хезболлы» Хасан Насралла (погиб в Бейруте при авиаударе) и др.
Читайте РБК в Telegram.
Умер советский перебежчик Гордиевский, работавший на Британию и КГБ
Набиуллина рассказала об отношении к мемам про нее. Видео
Глава Минздрава назвал долю россиян с избыточным весом
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов