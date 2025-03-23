Член политбюро ХАМАС погиб при ударе Израиля по сектору Газа

Один из высокопоставленных членов ХАМАС аль-Бардавиль погиб при ударе по окрестностям Хан-Юниса. Также убита его жена

Повреждения в Хан-Юнисе (Фото: Hatem Khaled / Reuters)

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Салах аль-Бардавиль погиб в результате израильского удара по окрестностям города Хан-Юнис на юге сектора Газа, передают Reuters и Al Hadath.

В результате удара также погибла жена аль-Бардавиля.

Тахер Аль-Ноно, советник руководства ХАМАС по связям со СМИ, выразил соболезнования в связи с гибелью аль-Бардавиля.

С 19 января между Израилем и ХАМАС действовал режим прекращения огня. Однако менее чем через два месяца, в ночь на 18 марта, боевые действия возобновились. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаках «на террористические объекты» ХАМАС и «Исламского джихада» (вторая по величине боевая группировка в Газе, признана в России террористической организацией и запрещена).

Премьер и министр обороны Исраэль Кац объяснял решение Тель-Авива тем, что «ХАМАС неоднократно отказывался освободить израильских заложников и отвергал все предложения», которые Израиль передавал через Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку. Нынешнюю операцию власти Израиля назвали бессрочной и отметили, что она будет расширяться. ХАМАС наносил удары в ответ — 20 марта группировка выпустила ракеты по Тель-Авиву.

В прошлом году ХАМАС и другие исламистские группировки, против которых борется Израиль, лишились нескольких лидеров и командиров — среди них глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания (погиб в Тегеране при ракетном ударе), лидер «Хезболлы» Хасан Насралла (погиб в Бейруте при авиаударе) и др.