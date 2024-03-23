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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В МВД опровергли российское гражданство у подозреваемых в теракте

МВД: подозреваемые в совершении теракта в «Крокусе» — иностранные граждане
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Ранее «112» сообщил, что задержанные по подозрению в совершении теракта давно прибыли в Россию и успели получить гражданство. В МВД информацию опровергли, подробности их пребывания в стране устанавливаются
Подозреваемый в теракте в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;, задержанный&nbsp;в Брянской области
Подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле», задержанный в Брянской области (Фото: margaritasimonyan / Telegram)

Никто из четырех подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле», задержанных в Брянской области, не является гражданином России, сообщили в МВД.

«Все они являются иностранными гражданами», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. На данный момент МВД и ФСБ выясняют, как долго и на каких основаниях задержанные находились в России, а также устанавливают адреса их проживания.

Ранее силовики задержали 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки, их поймали в Брянской области у границы с Украиной. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в машине, на которой ехали задержанные, нашли оружие и паспорта Таджикистана. Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что задержанные ранее получили гражданство России.

Подозреваемых в нападении на «Крокус» задержали близ границы с Украиной
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

RT показал кадры допроса. Один из задержанных рассказал, что с ним около месяца назад связались в мессенджере Telegram и пообещали около 500 тыс. руб. за нападение. Те, с кем он общался, доставили им оружие. Еще один подозреваемый сообщил, что оружие они выбросили из машины до задержания в Брянской области, но точного места он не назвал.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения. По данным СК, в результате атаки погибли 133 человека, еще более 100 попали в больницы. Спасатели продолжают разбор завалов.

СК завел дело о теракте (ст. 205 УК). В Москве и по всей стране усилили меры безопасности, а также отменили массовые мероприятия. В России объявили 24 марта днем траура. Соболезнования выразили власти ряда стран, в том числе Афганистана, США, Италии и Германии, а также Совет Безопасности ООН.

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Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
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София Шошина София Шошина
МВД теракт задержанные Ирина Волк
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