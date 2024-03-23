Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек
Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 115 человек, сообщили в Следственном комитете.
«Поисковые работы продолжаются», — добавили там.
Ранее в ведомстве говорили о 93 погибших. По данным подмосковного Минздрава, пострадал как минимум 121 человек. Губернатор Андрей Воробьев заявлял о госпитализации 115 человек, в том числе пятерых детей.
Задержано 11 человек, четверо из них принимали непосредственное участие в теракте, доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников днем 23. В службе сообщили, что последние были задержаны в Брянской области и планировали перейти границу с Украиной.
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