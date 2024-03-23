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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек

СК: число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115, поисковые работы продолжаются, сообщили в СК. Ранее было известно о 93 жертвах.
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 115 человек, сообщили в Следственном комитете.

«Поисковые работы продолжаются», — добавили там.

Ранее в ведомстве говорили о 93 погибших. По данным подмосковного Минздрава, пострадал как минимум 121 человек. Губернатор Андрей Воробьев заявлял о госпитализации 115 человек, в том числе пятерых детей.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером, 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли людей и подожгли помещения. Пожар локализовали, однако обрушилась часть конструкций крыши. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт).

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Задержано 11 человек, четверо из них принимали непосредственное участие в теракте, доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Александр Бортников днем 23. В службе сообщили, что последние были задержаны в Брянской области и планировали перейти границу с Украиной.

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