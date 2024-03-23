Воробьев предупредил о значительном росте числа жертв теракта в «Крокусе»

Губернатор Подмосковья предупредил, что число жертв будет расти по мере разбора завалов. По данным Следственного комитета, погибли не менее 115 человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Ситуация в «Крокус Сити Холле» крайне тяжелая, число жертв теракта может значительно вырасти, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным Следственного комитета, погибли не менее 115 человек.

Спасателям удалось зайти в сгоревший концертный зал, «где происходили самые ужасные события», в 6:30, отметил глава региона. «Сразу должен сказать, что количество жертв будет расти значительно. <...> При разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, пострадал», — предупредил он (цитата по ТАСС).

Позднее Воробьев сообщил, что под завалами нашли 20 тел, разбор продолжится несколько суток. В МЧС сообщили, что к работе привлечены 719 спасателей и 213 единиц техники.

По словам губернатора, в больницах Москвы и области находится 121 человек, во многих случаях «ранения сложные и крайне тяжелые». Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов сообщал, что в стационарах помощь оказывают 107 людям, 16 из них — в крайне тяжелом состоянии.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта перед концертом группы «Пикник». На следующий день ФСБ заявила о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. По данным ведомства, теракт был тщательно спланирован, а нападавшие, которых задержали в Брянской области, собирались перейти границу с Украиной, где у них имелся «соответствующий контакт».