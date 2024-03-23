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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Си Цзиньпин выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле»

Си Цзиньпин осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и направил соболезнования Путину
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Лидер Китая подчеркнул, что Пекин выступает против всех форм терроризма. По данным Следственного комитета, в результате атаки на «Крокус Сити Холл» погибли более 60 человек
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Лидер Китая Си Цзиньпин осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и направил соболезнования президенту России Владимиру Путину, сообщает центральное телевидение страны CCTV.

Си заявил, что было шокирован новостями об атаке в концертном зале, приведшей к тяжелым жертвам. «От имени правительства Китая и китайского народа я выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших», — сказал он.

Власти Китая выступают против всех форм терроризма и «твердо поддерживают усилия российского правительства по поддержанию национальной безопасности», говорится в заявлении.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Как сообщил Следственный комитет, в результате теракта погибли более 60 человек и число жертв может увеличиться. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в больницах Москвы и Московской области госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Региональное управление МЧС опубликовало на своем сайте список 99 пострадавших.

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Как рассказал источник РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли огонь из автоматического оружия. В здании начался пожар, произошло обрушение кровли. По данным МЧС, сейчас он локализован, площадь составила около 13 тыс. кв. м.

Следственный комитет завел уголовное дело, руководители ведомства, а также ФСБ и Росгвардии доложили о ходе расследования Путину. В российских регионах начали отменять массовые мероприятия.

Нападение осудили многие страны, в том числе Франция, Великобритания, Испания и Италия, Канада, Нидерланды и Венгрия и другие; соболезнования в связи со случившимся выразили власти Евросоюза. Совбез ООН назвал атаку гнусной и трусливой.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Си Цзиньпин Китай теракт «Крокус Сити Холл»
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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