Канада, Нидерланды и Венгрия осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

В Канаде и Нидерландах заявили, что потрясены кадрами с места происшествия. Соболезнования также принес премьер Венгрии Виктор Орбан. ФСБ ранее сообщала, что при теракте погибли по крайней мере 40 человек, более 100 пострадали

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Канада и Нидерланды осудили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«Канада потрясена ужасными снимками, поступающими сегодня из Красногорска. Канада осуждает эти отвратительные нападения», — говорится в заявлении канадского МИД, опубликованного в соцсети Х (ранее Twitter). В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Потрясены ужасными кадрами теракта в Москве, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Наши мысли с жертвами и их семьями», — следует из заявления МИД Нидерландов в Х.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также осудил теракт. «Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования народу Российской Федерации в связи с чудовищным террористическим актом, который произошел сегодня вечером под Москвой. Мы молимся за семьи погибших!» — написал он в Х.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).

Министерство здравоохранения Московской области опубликовало списки погибших и пострадавших в результате теракта. Состояние более 15 госпитализированных оценивается как тяжелое. Ранены в том числе несколько детей.

США, Турция, Греция, Италия, Франция, Испания, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и ряд других стран, а также Евросоюз и ООН осудили произошедшее.