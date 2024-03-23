Канада, Нидерланды и Венгрия осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Канада и Нидерланды осудили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
«Канада потрясена ужасными снимками, поступающими сегодня из Красногорска. Канада осуждает эти отвратительные нападения», — говорится в заявлении канадского МИД, опубликованного в соцсети Х (ранее Twitter). В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
«Потрясены ужасными кадрами теракта в Москве, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей. Наши мысли с жертвами и их семьями», — следует из заявления МИД Нидерландов в Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также осудил теракт. «Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования народу Российской Федерации в связи с чудовищным террористическим актом, который произошел сегодня вечером под Москвой. Мы молимся за семьи погибших!» — написал он в Х.
Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.
По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).
Министерство здравоохранения Московской области опубликовало списки погибших и пострадавших в результате теракта. Состояние более 15 госпитализированных оценивается как тяжелое. Ранены в том числе несколько детей.
США, Турция, Греция, Италия, Франция, Испания, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и ряд других стран, а также Евросоюз и ООН осудили произошедшее.
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