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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Армения, Азербайджан и Узбекистан осудили теракт в «Крокусе»

Армения, Азербайджан и Узбекистан осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Армения решительно осуждает теракт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, сообщил МИД страны в X (ранее — Twitter).

«Шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте в Москве, который мы решительно осуждаем. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявило ведомство.

С осуждением в этой же соцсети выступил МИД Азербайджана.

«Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс «Крокус Сити» в Москве. Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в заявлении министерства.

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Политика
Фото:АГН «Москва»

МИД подчеркнул, что Баку осуждает все формы и проявления терроризма.

Письмо с соболезнованиями российскому коллеге Владимиру Путину также направил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Узбекистан решительно осуждает этот акт терроризма против мирного населения, написал глава государства в письме. Он выразил уверенность, что организаторы и исполнители теракта будут наказаны.

Мирзиёев выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов. После нападения в здании начался пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м.

ФСБ сообщила о 40 погибших при нападении и более чем 100 раненых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Росгвардия сообщила, что нападавших разыскивают.

Соболезнования в связи со случившимся выразили власти Евросоюза многих стран. Теракт осудили Белоруссия, Казахстан, Куба, Венесуэла, Иран и другие государства.

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Теги
«Крокус Сити Холл» Армения Азербайджан Узбекистан
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