Мадуро назвал теракт в «Крокусе» жестоким нападением на мирных людей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил венесуэльский новостной портал La Patilla со ссылкой на главу МИД страны Ивана Хиля.
Мадуро осудил теракт и назвал его «жестоким вооруженным нападением на невинных мирных жителей».
Президент Боливии Луис Арсе призвал страны выступить с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле».
Боливийский лидер также выразил солидарность с российским президентом и выразил россиянам, семьям погибших и президенту России соболезнования.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших.
В здании были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва.
Несколько зарубежных лидеров осудили теракт и выразили соболезнования Владимиру Путину.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться