Мадуро: теракт в «Крокусе» является жестоким нападением на мирных людей

Мадуро назвал теракт в «Крокусе» жестоким нападением на мирных людей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил венесуэльский новостной портал La Patilla со ссылкой на главу МИД страны Ивана Хиля.

Мадуро осудил теракт и назвал его «жестоким вооруженным нападением на невинных мирных жителей».

Президент Боливии Луис Арсе призвал страны выступить с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле».

Боливийский лидер также выразил солидарность с российским президентом и выразил россиянам, семьям погибших и президенту России соболезнования.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших.

В здании были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва.

Несколько зарубежных лидеров осудили теракт и выразили соболезнования Владимиру Путину.