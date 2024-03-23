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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мадуро назвал теракт в «Крокусе» жестоким нападением на мирных людей

Мадуро: теракт в «Крокусе» является жестоким нападением на мирных людей
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил российскому президенту Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил венесуэльский новостной портал La Patilla со ссылкой на главу МИД страны Ивана Хиля.

Мадуро осудил теракт и назвал его «жестоким вооруженным нападением на невинных мирных жителей».

Президент Боливии Луис Арсе призвал страны выступить с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле».

Боливийский лидер также выразил солидарность с российским президентом и выразил россиянам, семьям погибших и президенту России соболезнования.

Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»
Политика
Фото:АГН «Москва»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших.

В здании были слышны десятки выстрелов. Прогремели по меньшей мере два взрыва.

Несколько зарубежных лидеров осудили теракт и выразили соболезнования Владимиру Путину.

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Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

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Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

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Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Теги
Венесуэла Боливия теракт Россия
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