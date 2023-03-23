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ЕС пообещал защищать суд в Гааге после угрозы Медведева с ракетой

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил угрозы из России в адрес суда в Гааге
20 марта Дмитрий Медведев предложил поразмышлять о возможном прилете гиперзвукового оружия в здание Международного уголовного суда в Гааге. В ЕС пообещали защищать суд от любого внешнего вмешательства
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что осуждает угрозы в адрес Международного уголовного суда и Нидерландов, где находится суд, со стороны «высокопоставленного представителя России». Его слова цитирует представительство ЕС в России в своем телеграм-канале.

«Европейский Союз подтверждает, что полностью поддерживает МУС. Любые ответные меры против тех, кто участвует в работе МУС, неприемлемы. У Международного уголовного суда, который играет ведущую роль в борьбе с безнаказанностью, должна быть возможность работать независимо и беспристрастно», — сказал Боррель.

Он пообещал, что ЕС будет защищать суд от «любого внешнего вмешательства, направленного на то, чтобы воспрепятствовать правосудию».

Имя «высокопоставленного представителя России» Боррель не уточнил. 20 марта, после того как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об «окончательном обрушении системы международного права», назвал МУС «говённым» и написал: «Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы».

МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта, объяснив это тем, что они несут ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию». В МИД России в ответ назвали «ничтожными с точки зрения права» любые подобные решения МУС, а в Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

Следственный комитет возбудил против судей и прокурора МУС уголовное дело. В России их подозревают в «приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой». Кроме того, судей МУС преследуют за «заведомо незаконное заключение под стражу», а прокурора — за «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления».

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
суд в Гааге Жозеп Боррель Дмитрий Медведев
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