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МИД исключил двусмысленность в сроках продления сделки по зерну с Украины

Замглавы МИД Вершинин: Россия продумывает меры на случай приостановки зерновой сделки
Замглавы МИД России Сергей Вершинин призвал не считать официальными заявления о продлении зерновой сделки на 120 дней. Россия уведомила о продлении на 60 дней и не получила возражений, сообщил он
Фото: Нина Ляшонок / Reuters
Фото: Нина Ляшонок / Reuters

Россия в ходе консультаций в Женеве по продлению зерновой сделки 13 марта предложила пролонгировать соглашение на 60 дней и не получила никаких возражений. Заявления о других сроках продления сделки в Москве официальными не считают, сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин на брифинге в понедельник, 20 марта.

«Мы в ходе этих консультаций проинформировали ооновцев о том, что мы идем на продление и сделка продлевается на 60 дней, а не на 120 дней, как это первоначально было. Здесь никаких двусмысленностей, с моей точки зрения, не было и нет. До этого и в этот же день мы проинформировали стороны, в частности украинскую и турецкую, как стороны этих договоренностей, о том, что продление идет на 60 дней», — рассказал Вершинин журналистам в ходе брифинга.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков заявлял, что зерновая сделка продлена на 120 дней. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выходные приветствовал продление сделки, но не назвал срок, на который пролонгировано соглашение. «Срок, в частности, ооновский, и турецкие представители не назвали, и это и есть продление на 60 дней, а не 120, как это было ранее. Различные другие заявления в данном случае не имеют официального значения», — пояснил Вершинин.

Отвечая на вопрос РБК, Вершинин заявил, что Москва «в полном объеме» продумывает меры, которые может предпринять в случае, если решит приостановить своей участие в зерновой сделке. «Эти меры будут носить комплексный характер. Я не хотел бы сейчас о них говорить, но могу сказать, что речь идет и о безопасности, и о том, как с экономической точки зрения целесообразно будет осуществление любых операций с сельхозэкспортом из Украины в случае приостановки сделки», — сказал он.

Консультации по вопросам продления зерновой сделки прошли 13 марта. В них участвовали замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан. Российскую делегацию возглавлял Вершинин.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года. Соглашение включало две части: создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие препятствий для экспорта российских удобрений. Срок действия соглашения истекал 18 марта; 14 марта Россия объявила о продлении действия зерновой сделки на 60 дней — до 18 мая, хотя до этого сделка автоматически продлевалась на 120 дней.

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Москва неоднократно заявляла, что российская часть сделки не выполняется. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя говорил, что после 18 мая страна продлит свое участие в соглашении только в случае прогресса в исполнении ее условий. Дипломат призывал западные страны вывести операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт, из-под санкций.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Вершинин Зерновая сделка ООН Военная операция на Украине
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