Назначенного при Фургале спикера гордумы Хабаровска сняли с должности
Депутаты хабаровской городской думы проголосовали за снятие с поста председателя законодательного органа Михаила Сидорова — члена ЛДПР и руководителя фракции этой партии. Об этом сообщает Dvhab.
По словам источника «РИА Новости», вопрос о снятии с должностей Сидорова, а также председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главы комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова обсуждался фракцией ЛДПР накануне. Все трое были назначены при губернаторе Сергее Фургале.
«Интерфакс» цитирует мотивированное обоснование инициативной группы депутатов, предложивших отстранить Сидорова. «На протяжении работы Хабаровской гордумы седьмого созыва председатель думы не сумел выстроить с основной частью депутатского коллектива конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе», — говорится в нем.
За досрочное сложение его полномочий проголосовали 20 депутатов, еще десять проголосовали против. Также депутаты поддержали и смещение с должностей двух глав комитетов.
РБК обратился за комментарием к Михаилу Сидорову.