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Дело губернатора Фургала ,  
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Назначенного при Фургале спикера гордумы Хабаровска сняли с должности

В гордуме Хабаровска сменилось руководство. Депутаты приняли решение сместить спикера заксобрания, выступавшего ранее в поддержку Фургала
Михаил Сидоров
Михаил Сидоров (Фото: ЛДПР в Хабаровском крае / VK)

Депутаты хабаровской городской думы проголосовали за снятие с поста председателя законодательного органа Михаила Сидорова — члена ЛДПР и руководителя фракции этой партии. Об этом сообщает Dvhab.

По словам источника «РИА Новости», вопрос о снятии с должностей Сидорова, а также председателя комитета по бюджету городской думы Хабаровска Натальи Жиряковой и главы комитета по местному самоуправлению Дениса Куратова  обсуждался фракцией ЛДПР накануне. Все трое были назначены при губернаторе Сергее Фургале.

«Интерфакс» цитирует мотивированное обоснование инициативной группы депутатов, предложивших отстранить Сидорова. «На протяжении работы Хабаровской гордумы седьмого созыва председатель думы не сумел выстроить с основной частью депутатского коллектива конструктивный диалог, заручиться авторитетом и сохранить доверие к себе», — говорится в нем.

За досрочное сложение его полномочий проголосовали 20 депутатов, еще десять проголосовали против. Также депутаты поддержали и смещение с должностей двух глав комитетов.

РБК обратился за комментарием к Михаилу Сидорову.

Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. На выборах он опередил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х Фургал занимался торговлей лесоматериалами и металлоломом. В 2005 году он вступил в ЛДПР, а через два года стал депутатом Госдумы.

В июле 2020 года Фургала обвинили в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2000-х годах, когда тот занимался бизнесом. Показания на Фургала спустя примерно 15 лет дал его бывший партнер. Фургал арестован, на его место президент Владимир Путин назначил другого представителя ЛДПР, Михаила Дегтярева.

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Путин принял Дегтярева спустя семь месяцев после назначения
Политика
Владимир Путин и Михаил Дегтярев во время встречи в Кремле

После назначения Дегтярева в хабаровской гордуме начался раскол среди депутатов от ЛДПР. Через день после назначения из партии ЛДПР вышел один из депутатов, вместе с ним партию покинул и один из депутатов краевой думы. 23 ноября 2020 года о выходе из ЛДПР объявили сразу 17 депутатов, в том числе и сам Михаил Сидоров. «Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина — быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», — говорил Сидоров. Однако уже через несколько дней, после личной встречи с Дегтяревым, он изменил свою позицию.

«Мы считаем, что депутаты городской думы в настоящее время наиболее качественно, грамотно и плодотворно смогут осуществлять свою деятельность, находясь в партии ЛДПР... На сегодняшний день имеются определенные сложности, в рамках наших совещаний мы нашли точки соприкосновения и, самое главное, определили дальнейший вектор развития. Самые основные вопросы и проблемы, которые есть, — мы их определили. Конечно же, за один-два дня все вопросы решить нереально, но самое главное, что есть общее понятие и общая стратегия дальнейшего развития отношений», — сказал Сидоров.

ЛДПР победила на выборах в Хабаровскую городскую думу в сентябре 2019 года. В думе насчитывалось 32 депутата от ЛДПР, один от «Справедливой России», еще один — беспартийный.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Евгения Лебедева
Хабаровский край Сергей Фургал Михаил Дегтярев
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