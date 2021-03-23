Назначенного при Фургале спикера гордумы Хабаровска сняли с должности

Сергей Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. На выборах он опередил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х Фургал занимался торговлей лесоматериалами и металлоломом. В 2005 году он вступил в ЛДПР, а через два года стал депутатом Госдумы.

В июле 2020 года Фургала обвинили в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2000-х годах, когда тот занимался бизнесом. Показания на Фургала спустя примерно 15 лет дал его бывший партнер. Фургал арестован, на его место президент Владимир Путин назначил другого представителя ЛДПР, Михаила Дегтярева.

После назначения Дегтярева в хабаровской гордуме начался раскол среди депутатов от ЛДПР. Через день после назначения из партии ЛДПР вышел один из депутатов, вместе с ним партию покинул и один из депутатов краевой думы. 23 ноября 2020 года о выходе из ЛДПР объявили сразу 17 депутатов, в том числе и сам Михаил Сидоров. «Да, вышли. 17 человек, я тоже. Основная причина — быть независимой организацией и подчиняться только избирателям, а не региональному отделению партии ЛДПР», — говорил Сидоров. Однако уже через несколько дней, после личной встречи с Дегтяревым, он изменил свою позицию.

«Мы считаем, что депутаты городской думы в настоящее время наиболее качественно, грамотно и плодотворно смогут осуществлять свою деятельность, находясь в партии ЛДПР... На сегодняшний день имеются определенные сложности, в рамках наших совещаний мы нашли точки соприкосновения и, самое главное, определили дальнейший вектор развития. Самые основные вопросы и проблемы, которые есть, — мы их определили. Конечно же, за один-два дня все вопросы решить нереально, но самое главное, что есть общее понятие и общая стратегия дальнейшего развития отношений», — сказал Сидоров.

ЛДПР победила на выборах в Хабаровскую городскую думу в сентябре 2019 года. В думе насчитывалось 32 депутата от ЛДПР, один от «Справедливой России», еще один — беспартийный.