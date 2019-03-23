Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера

Генпрокурор США Уильям Барр не стал публиковать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленный по итогам завершившегося расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правоохранительных органах США.

Предполагалось, что Барр ознакомит конгресс с основными выводами из доклада спецпрокурора уже на этих выходных. Однако, как пояснил собеседник Reuters, доклад намерены изучить представители демократической партии США, несмотря на расследование, проведенное Мюллером.

22 марта Минюст США объявил об официальном завершении расследования Мюллера, после чего спецпрокурор передал доклад генпрокурору Уильяму Барру. При этом в Белом доме отметили, что не получали документ Мюлера и не были проинформированы о нем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против публикации доклада Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.

В свою очередь, лидеры демократов в конгрессе — спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер — призвали Барра обнародовать доклад целиком и не предоставлять Трампу возможности предварительно ознакомиться с документом.

Расследование Мюллера, посвященное предполагаемой связи Трампа с Россией, а также вмешательству России в американские выборы в 2016 году, велось в США с января 2017 года. Альтернативным расследованием занимается комитет разведки палаты представителей.

Трамп неоднократно отвергал свою связь с Кремлем, называя расследование «охотой на ведьм». В Москве также не раз отрицали свое вмешательство в американские выборы.