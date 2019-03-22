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Война в Сирии ,  
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Постпред Сирии при ООН назвал блефом заявления США об изгнании ИГ

Постоянный представитель Сирии при ООН ​Башар аль-Джаафари назвал блефом заявления США о победе над «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом он сообщил на брифинге, передает «РИА Новости».

«Это блеф. Нет никакого «Исламского государства», начнем с названия, его никогда и не было. Все заявления США по поводу ИГ недостоверны, все», — сказал он.

Постпред отметил, что ИГ представляет собой «кучку террористов», которые приехали в Сирию со всего мира. Он заявил, что они проникли через границу с соседними государствами, «спонсируемыми международными разведывательными службами, в том числе ЦРУ и британскими».

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При этом SANA сообщает, что сирийские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по позициям боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в районе города Хама. В результате были ликвидированы несколько группировок. Причиной стало нарушение соглашения в зоне деэскалации со стороны боевиков.

Ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан доложил американскому президенту Дональду Трампу о том, что у ИГ не осталось территорий в Сирии. Трамп также заявил, что террористическая организация «едва дышит».

Теги: Башар Джаафари, Сирия, «Исламское государство»
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