Постпред Сирии при ООН назвал блефом заявления США об изгнании ИГ

Постоянный представитель Сирии при ООН ​Башар аль-Джаафари назвал блефом заявления США о победе над «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом он сообщил на брифинге, передает «РИА Новости».

«Это блеф. Нет никакого «Исламского государства», начнем с названия, его никогда и не было. Все заявления США по поводу ИГ недостоверны, все», — сказал он.

Постпред отметил, что ИГ представляет собой «кучку террористов», которые приехали в Сирию со всего мира. Он заявил, что они проникли через границу с соседними государствами, «спонсируемыми международными разведывательными службами, в том числе ЦРУ и британскими».

При этом SANA сообщает, что сирийские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по позициям боевиков террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в районе города Хама. В результате были ликвидированы несколько группировок. Причиной стало нарушение соглашения в зоне деэскалации со стороны боевиков.