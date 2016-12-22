Трамп заявил об освобождении коалицией 100% территории ИГ

Президент США Дональд Трамп в еженедельном обращении к американцам заявил, что международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России организация, ИГ) захватила почти всю территорию боевиков в Сирии и Ираке.

«Мы добились исторических успехов в борьбе с кровавой террористической группировкой, известной как ИГИЛ. На сегодняшний день коалиция по борьбе с ИГ захватила почти 100% территории, которую когда-то удерживали эти подлые террористы в Ираке и Сирии», — заявил Трамп, его обращение опубликовано в Youtube.

В начале декабря 2017 года глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии освобождена от бандформирований ИГИЛ. «На сегодняшний день территории, подконтрольной ИГИЛ, на территории Сирии не существует», — подчеркнул генерал. Ранее Минобороны России заявляло об освобождении 98% территории Сирии.

Территорию Сирии контролируют разные военные формирования: большая часть страны находится под контролем сирийских правительственных войск, поддерживаемых Россией. Районы на севере и северо-востоке, правый берег Евфрата контролируют курдские «Сирийские демократические силы», поддерживаемые коалицией. Также некоторые районы Сирии удерживаются вооруженной оппозицией и повстанцами, поддерживаемыми Турцией. По данным портала Liveuamap, небольшие районы Сирии на востоке все еще контролируются боевиками ИГ.